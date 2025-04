La stazione Dora si colora grazie alle coperte all'uncinetto

Le decorazioni all'uncinetto per Stazione Dora

Maxi coperte all'uncinetto per colorare il binario 3 della stazione Dora di Torino. Questa mattina i volontari del gruppo "Lana e Fantasia" hanno addobbato lo scalo ferroviario che affaccia su piazza Baldissera.

Alberi avvolti con coperte di lana

La realtà, coordinata dall'Associazione Il Laboratorio delle Donne e dall'Associazione didattica Keluro, ha realizzato negli ultimi due anni diverse iniziative di "urban knitting": a Natale 2023 erano stati avvolti con calde coperte di lana fatte a mano gli alberi della piazzetta della Salute. Da oggi è possibile ammirare la loro nuova colorata installazione all'uncinetto presso la stazione Dora.





L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto della Casa delle associazioni, derivata da un lavoro con le realtà del territorio e sfociata in una mozione del consigliere del PD Simone Tosto, approvata in Sala Rossa. Nello scalo ferroviario sono previsti spazi aperti ai cittadini, con una rinnovata utilità sociale, culturale e aggregativa per l'area di Borgo Vittoria.