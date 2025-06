Lions, l'astigiano Mauro Imbrenda è il nuovo governatore del distretto

Dal 1° luglio, data che per tutti i club service segna l'inizio del nuovo anno sociale, sarà l'astigiano Mauro Imbrenda a guidare il distretto Lions 108 Ia3 per il 2025/2026. Un incarico che assume contorni storici per diverse ragioni. Con i suoi 44 anni, Imbrenda non solo sarà il governatore più giovane nella storia del distretto, ma anche uno dei dieci più giovani al mondo in questo anno sociale, su un totale di 740 distretti Lions.

La sua nomina riporta inoltre un governatore espresso da un club del capoluogo di provincia, il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d'Asti, a ventitré anni di distanza dall'ultimo, Mario Accossato del Lions Club Asti Host, che ricoprì l'incarico nel 2001/2002.

Il distretto guidato da Imbrenda è una realtà vasta e articolata, che comprende le province di Asti, Imperia, Savona e Cuneo nella loro interezza e parte di quelle di Genova, Alessandria e Torino, per un totale di 66 club e 2040 soci.

Socio di Lions International dal 2000, Imbrenda ha un lungo percorso all'interno dell'associazione, durante il quale ha ricoperto innumerevoli incarichi. Tra i più prestigiosi, la presidenza italiana dei Leo Club (i giovani del Lions) nel 2010 e, nell'ultimo triennio, quella del Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati dei Lions Italiani. Un percorso che lo ha visto anche a Chicago per la formazione propedeutica e che culminerà a luglio a Orlando, con la nomina ufficiale da parte di Lions International.

L'avvio ufficiale dell'anno sociale si terrà proprio ad Asti, sabato 20 luglio al Teatro Alfieri, con un'assemblea di apertura che riunirà i delegati di tutti i 66 club e gli officer distrettuali.

"Poter essere oggi il governatore del Lions mi rende molto felice ed orgoglioso", ha affermato Imbrenda. "Considero quest'incarico l'opportunità che la vita mi ha dato per aiutare il maggior numero di persone possibile. Sono fermamente convinto di poter fare la mia parte spronando i club a dare il massimo, ricordando loro che l'amore è il motore di ogni cosa. La grande sfida è quella di porci al servizio delle nostre comunità, intervenendo dove serve e facendo la differenza grazie alla nostra grande squadra!", ha dichiarato.

Il motto scelto per il suo mandato, "Amor omnia vincit", racchiude la sua filosofia: "L'amore vince tutto, all'amore tutto è possibile, quindi non ci resta che metterci a disposizione, ascoltare ed aiutare chiunque ne abbia bisogno!", ha concluso il neo governatore.