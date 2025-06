A Torre Pellice la Scuola per la democrazia va alla scoperta delle culture

‘Culture per la democrazia’ è il tema della IV edizione della Scuola per la Democrazia, che offrirà laboratori di studio esclusivi per studenti provenienti da tutta Italia e lezioni aperte al pubblico a ingresso libero. Tra le iniziative proposte uno spettacolo teatrale sulla genesi di una democrazia attraverso la storia di due sorelle.

L’inaugurazione della manifestazione, promossa dalla Fondazione Centro culturale valdese in collaborazione con il Collegio Valdese e il Comune di Torre Pellice, sarà mercoledì 2 luglio alle ore 20,45 all’Aula Sinodale in via Beckwith 2 a Torre Pellice con la prolusione di Marco Bouchard, Magistrato e Presidente Rete Dafne Italia.

Tra le attività di divulgazione e di riflessione sul tema ci sarà il reading teatrale a una sola voce dal titolo ‘Democrazia (Lia e Rachele)’ di venerdì 4 luglio alle 21 al Teatro del Forte. Il testo drammaturgico di Andrea Balzola vede due personaggi femminili contemporanei interpretati da un’unica attrice, Emanuela Villagrossi. Lia e Rachele, che vivono la loro infanzia durante l’arrivo della dittatura nel nord Italia e la vita adulta nella seconda metà del Novecento, hanno due visioni opposte della realtà, la prima più votata al cambiamento e la seconda alla conservazione, che si fronteggiano e sono simbolo le aspirazioni della nostra Democrazia. La partecipazione allo spettacolo è gratuita ma bisogna prenotare inviando un sms o WhatsApp al 371 6329808.

Incontri e dibattiti proseguiranno fino al 6 luglio.