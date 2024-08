Vanchiglia, i bagni municipali “chiudono per ferie” fino a fine agosto: ecco la loro storia e a cosa servono

"Si informa la cittadinanza che i bagni Vanchiglia rimarranno chiusi al pubblico dal 6 al 31 agosto 2024": con questo annuncio, pubblicato sul proprio sito web, la Circoscrizione 7 di Torino ha annunciato la "chiusura per ferie" dei bagni municipali di corso Regina Margherita 33, all'angolo con via Vanchiglia.

La storia

Quale storia hanno e a cosa servono i Bagni Vanchiglia? Chi si è trovato a transitare per largo Berardi (incrocio tra corso Regina, via Vanchiglia e corso Belgio, ndr) avrà sicuramente notato l'edificio in cui sono ospitati perché non passa di certo inosservato: come segnalato su MuseoTorino, il sito dell'Archivio Storico del Comune dove sono contenute centinaia di curiosità sulla città, il progetto risale al 1901 per mano dell'architetto Camillo Dolza ed è stato realizzato in stile liberty “non solo con fine estetico, ma per la diffusione delle comodità della vita moderna presso le classi meno abbienti facendo riferimento alle premesse concettuali dell'Art Nouveau".

I servizi

Il motivo per cui vennero aperte queste strutture è quindi da ricercare nella volontà dell'amministrazione pubblica di fornire servizi di prima necessità a quella fetta di cittadinanza che ne era priva perché "le case di ringhiera dove abitavano gran parte dei lavoratori erano quasi sempre dotate di servizi igienici posti sul ballatoio esterno ma privi di bagni o docce". Ecco quindi che nacquero i bagni municipali come quello di Vanchiglia, che da oltre 100 anni dà la possibilità di garantire decoro alle fasce più deboli della popolazione; al momento, sono a disposizione del pubblico 35 docce e 2 vasche.