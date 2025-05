David Quammen a Rivoli per raccontare Darwin e l’evoluzione del pensiero scientifico

Sarà David Quammen, uno degli autori di scienza più letti e amati a livello mondiale, l’ospite d’eccezione della giornata di sabato 17 maggio a Rivoli. In dialogo con la libraia Antonella Menzio, Quammen presenterà il suo nuovo libro: “L’evoluzionista riluttante” edito da Raffaello Cortina ed uscito nelle librerie il 1° maggio – un ritratto intimo e profondo di Charles Darwin, l’uomo che ha rivoluzionato la nostra comprensione del mondo naturale.

Dopo il successo planetario di Spillover – il saggio che ha anticipato la pandemia e reso comprensibili a tutti le dinamiche delle zoonosi – Quammen torna in libreria con un testo che intreccia biografia, storia della scienza e narrazione: un modo nuovo e umano per avvicinarsi a Darwin, figura tanto geniale quanto timida e riservata.

L’incontro si inserisce nella giornata conclusiva della charrette partecipativa del progetto “C’è un parco in biblioteca”, un percorso innovativo che ha coinvolto cittadinanza, scuole e associazioni nella progettazione condivisa dei nuovi spazi della Biblioteca Civica Alda Merini e del Parco Salvemini. Cultura, scienza e visione urbana si incontrano in un evento simbolico e ricco di significato per la città.

In un tempo in cui la scienza è più che mai al centro delle nostre vite, David Quammen con il suo stile narrativo coinvolgente, ci guida in un viaggio che parte dal passato per interpretare le grandi sfide del presente.

E’ possibile assicurarsi il posto al seguente link https://forms.gle/SngmKfpnU2TDczbB9 L’ingresso è libero fino ad esaurimento capienza.

Info sulla pagina della Città di Rivoli:

https://www.comune.rivoli.to.it/Vivere-il-comune/Eventi/Salone-Off-2025-David-Quammen-e-l-evoluzione-del-pensiero-scientifico