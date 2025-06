Invasione di Hyphantria cunea, la falena americana che assomiglia alla processionaria

In questi giorni si stanno registrando diverse infestazioni di Hyphantria cunea, comunemente nota come Ifantria americana, sul territorio comunale di La Loggia. Si tratta di un lepidottero invasivo spesso scambiato erroneamente per la ben più pericolosa processionaria del pino, da cui però si distingue per comportamento, habitat e rischi associati.

A differenza della processionaria (Thaumetopoea pityocampa), che colpisce esclusivamente le conifere e il cui ciclo vitale si intensifica all’inizio della primavera, l’ifantria americana non rappresenta un pericolo per la salute umana o animale. Tuttavia, può causare danni importanti alle piante, soprattutto a tigli, gelsi e pioppi, a causa della sua attività defogliante.

Interventi in corso con metodi biologici

Il Comune di La Loggia ha affidato a una ditta specializzata l’esecuzione degli interventi di disinfestazione sulle alberate pubbliche, mediante insetticidi selettivi a base di Bacillus thuringiensis, un trattamento biologico mirato e rispettoso dell’ambiente.

Il Comune ricorda inoltre che la presenza dell’ifantria americana è diffusa anche su alberi in aree private: per questo si chiede ai cittadini di intervenire anche nei propri giardini o cortili, adottando misure idonee per contenere e rimuovere eventuali infestazioni.

L’azione collettiva e tempestiva è il modo più efficace per evitare che il parassita si diffonda ulteriormente e comprometta la salute del verde urbano.