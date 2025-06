Bricherasio accende i motori: arriva il 1° Raduno Vespe alla Sagra della Costina

Per la prima volta, la storica Sagra della Costina di Bricherasio propone un evento tutto da vivere su due ruote: il Raduno Vespe, previsto per domenica 6 luglio.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con attività e realtà agricole del territorio, propone una mattinata all’insegna della convivialità e della passione per le due ruote vintage più amate d’Italia.

Il ritrovo per l’iscrizione è alle 9,30 al salone Polivalente, in piazza don Vittorio Morero 4. Il giro panoramico tra le colline sarà accompagnato da un aperitivo all’azienda Agricola Il Palasèt, offerto in collaborazione con Raspini Salumi, Enoi Enoteca e Macelleria Caffaratti, e terminerà con il ‘Pranzo del Vespino’ alla Sagra della Costina.

La quota di partecipazione (che comprende aperitivo e borsa di partecipazione) è di 8 euro, oppure 25 euro per chi si ferma anche a pranzo. Il pranzo per gli accompagnatori costa 20 euro.

Per info e prenotazioni: 340 58 41 326.