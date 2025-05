Blitz dei sindaci nel cantiere delle Gallerie di Porte: “Vogliamo un cronoprogramma”

Il 5 maggio sono state chiuse per altri due mesi per lavori di manutenzione straordinaria. Venerdì, però, sei sindaci hanno fatto un blitz in cantiere e non hanno trovato operai al lavoro nelle gallerie olimpiche Craviale e Turina di Porte. Per questo motivo hanno scritto una mail al vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, ai consiglieri del territorio Marco Cogno e Luca Salvai e al Prefetto di Torino. La lettera è partita dall’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e chiedono al committente, la Città metropolitana, un cronoprogramma dei lavori, che garantisca il rispetto dei tempi. La mail spiega come i sindaci siano consapevoli della necessità dei lavori, ma lamentano il fatto che 5 giorni dopo la chiusura in cantiere non c’era nessuno. La preoccupazione è che la stagione estiva venga di nuovo compromessa da ritardi, come successo in passato.

I lavori in programma prevedono: posa delle reti elettrosaldate e tassellature nei giunti, riempimento delle cavità ed esecuzione delle chiodature nella piazzola della galleria Craviale, con opere di consolidamento da realizzare mediante utilizzo di chiodi autoperforanti con calza e settorializzazione delle aree di calotta oggetto di riempimento, con resina espansiva, chiusura delle forometrie di getto esistenti, con posa di piastre metalliche tassellate e chiusura dei fori delle indagini endoscopiche e dei fori di iniezione/spia propedeutici al riempimento delle cavità.

Durante il cantiere le auto vengono deviate sul vecchio tracciato della Sp 23 e Porte è il Comune che paga le maggiori conseguenze in termini di traffico, tanto che anche lui oggi ha scritto a Città metropolitana e Prefetto: “Nei giorni scorsi ho anche chiesto alla polizia stradale e ai carabinieri una maggior presenza in questo periodo per scongiurare comportamenti pericolosi come sorpassi azzardati – sottolinea il sindaco Simone Gay –. E loro hanno risposto positivamente”. I primi cittadini ora attendono chiarimenti dalla Città metropolitana che, contattata da ‘Piazza Pinerolese’ oggi, doveva ancora vagliare la richiesta.