Da Elisatruecrime a Camihawke: le podcaster più seguite al Salone del Libro 2025

Da giovedì 15 a lunedì 19 maggio OnePodcast e Radio Capital saranno per la prima volta insieme al Salone Internazionale del libro di Torino con uno stand dedicato e un ricco palinsesto di incontri imperdibili con alcune delle voci più amate della podcast factory e gli speaker della radio.



Tanti appuntamenti, tra puntate live, talk e interviste con ospiti speciali, si susseguiranno per tutta la giornata nello spazio allestito per l’occasione presso il Padiglione 2, Stand L134 / M133.

Fra i podcaster e gli speaker della radio, attesi allo stand: Antonio Iovane, Carlo Lucarelli, Matteo Saudino @Barbasophia, Marco Maisano, Guido Damini, Massimo Temporelli, Francesca Schianchi, Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, Valentina Tosoni, Marco Grieco, Mattia Feltri, Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano, Luca De Gennaro e Mixo, Doris Zaccone, Edoardo Buffoni e Betty Senatore. Inoltre, in alcune sale del Salone si terranno anche tre incontri da non perdere con le podcaster tra le più amate del momento: Elisa De Marco

@Elisatruecrime, Daria Bignardi, Alice Venturi e Camilla Boniardi @Camihawke.