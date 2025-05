Chiusa una gastronomia orientale, trovati 183 chili di cibo mal conservato

Ben 183 chili di cibo mal conservato sono stati trovati dalla Polizia Locale di Torino durante un controllo di una gastronomia orientale in corso Regina Margherita, non lontano da Porta Palazzo. Vista la situazione l’attività commerciale di vendita di preparati gastronomici e ristorazione è stata immediatamente chiusa.

Nella mattina di giovedì 15 maggio, durante un controllo di iniziativa di una pattuglia del Comando Aurora, gli agenti dopo un primo sopralluogo hanno subito richiesto l’ausilio di specialisti dell’Asl Città di Torino, notando che le condizioni igieniche andavano assolutamente verificate.

Mentre gli agenti della Polizia Locale proseguivano nei controlli amministrativi in materia di commercio, il personale dell’Asl Dipartimento della Prevenzione Settore Sicurezza Alimentare, non appena giunto sul posto e visionato i locali e le preparazioni in corso, ha decretato l’immediata sospensione dell’attività.

Ordinato anche lo smaltimento dei 183 chili di cibo, motivato dal fatto che gli alimenti venivano conservati e preparati in locali privi delle condizioni igieniche indispensabili. Una ordinanza dell’Asl stabilirà la durata della chiusura dell’attività.

La Polizia Locale ha provveduto alla contestazione di sanzioni amministrative per gli art. 252 e 252 bis del Regolamento di Igiene, per la mancata iscrizione al Conoe per lo smaltimento dell'olio e per il conferimento irregolare ai sensi del Regolamento Rifiuti. Gli accertamenti proseguiranno anche per il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.