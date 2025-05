BPER, nel Torinese un’altra tappa del progetto di educazione finanziaria “Fate il nostro gioco”

Si è tenuta nel Torinese, presso l’IIS Majorana di Moncalieri, un’ulteriore tappa del roadshow promosso da BPER Banca e FEduF (ABI) dal titolo “Fate il nostro gioco”.

Il format, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi1729, ha visto la rappresentazione di una conferenza spettacolo rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è guidare i ragazzi in un percorso di consapevolezza sulle reali dinamiche del gioco d’azzardo, analizzandone le regole matematiche, le false credenze e le basse probabilità di vincita attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione con il pubblico.

Con questa iniziativa BPER conferma il proprio impegno nella sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo patologico, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento di prevenzione e responsabilità sociale.

Luigi Zanti, responsabile Direzione Regionale Liguria Piemonte di BPER, dichiara: “Coinvolgere i giovani in un confronto aperto su un tema di grande attualità e preoccupazione come il gioco d’azzardo patologico, è per noi fondamentale. È un fenomeno trasversale che colpisce persone di ogni età e provenienza sociale e intervenire nelle scuole rappresenta un passo concreto per diffondere informazione e formazione. È anche nostro compito creare consapevolezza tra le nuove generazioni”.

“Grazie alla proficua collaborazione con BPER riusciamo a offrire ai giovani sul territorio e ai loro insegnanti un’opportunità importante di sviluppo delle proprie competenze a costo zero per la comunità – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF – in questo momento storico è oltremodo importante dare strumenti concreti per diffondere tra le nuove generazioni l’uso consapevole del denaro e prevenire in questo modo comportamenti che possono influire negativamente sul futuro dei nostri ragazzi. La collaborazione con BPER, da sempre attenta ai valori della vicinanza alle persone, ai giovani e al territorio, rafforza ulteriormente il nostro senso di responsabilità nel contribuire alla formazione delle nuove generazioni”.