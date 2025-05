Cibi e vini piemontesi conquistano Copenhagen. Bongioanni: "Grande promozione, Danimarca mercato strategico"

L’agroalimentare piemontese conquista la capitale danese. Cibi e vini del Piemonte sono stati protagonisti il 14 e 15 maggio della due giorni di “Made in Piemonte a Copenhagen”. L’evento è stato organizzato dal Ceip con il sostegno dell’Assessorato al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte guidato da Paolo Bongioanni. È stato ospitato nel foyer della Royal Danish Opera House di Copenaghen - il teatro nazionale della Danimarca, tra i più moderni teatri d’opera al mondo – e ha fatto conoscere le eccellenze dei cibi e dei vini piemontesi a buyer, chef, sommelier, opinion leader, operatori del food e della distribuzione di un mercato fra i più ricchi e interessanti d’Europa. La manifestazione ha ospitato al suo interno la 16° edizione di Barolo & Friends, promossa dal Consorzio di Promozione “I Vini del Piemonte”: 45 cantine presenti, degustazioni guidate su prenotazione e tutte sold-out, e un workshop per 400 operatori trade.





Grande soddisfazione per la formula e il risultato da parte dell’assessore Paolo Bongioanni che ha guidato la delegazione piemontese: «La Danimarca rappresenta per noi un mercato straordinario. È un ponte verso gli altri Paesi nordici e scandinavi. Ha un Pil doppio del nostro e un amore straordinario verso l’Italia e il Piemonte in particolare. I danesi sono un popolo di grandissimi viaggiatori che, una volta conosciuti i nostri prodotti in occasioni come queste, poi vengono a scoprirli e degustarli sul nostro territorio generando turismo. Pensate che su una popolazione di appena sei milioni, ben il 20% di loro sceglie il Piemonte per una vacanza. A Copenhagen ho presentato agli operatori internazionali e all’ambasciatrice italiana in Danimarca Stefania Rosini il nostro nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is” e l’Alta Langa Docg vino piemontese dell’Anno 2025. Oggi “Barolo & Friends” è il più grande evento danese dedicato ai vini, e il Piemonte è stato protagonista assoluto grazie al Consorzio di Promozione “I vini del Piemonte” coordinato da Daniele Manzone, al quale vanno i miei più sinceri apprezzamenti. L’accoglienza è stata strepitosa. La valutazione di tutti è che l’evento dovrà essere riproposto il prossimo anno».

Un amore, quello per i grandi vini piemontesi, confermato da Daniele Manzone del Consorzio di promozione “I Vini del Piemonte” che organizza Barolo & Friends: «Ogni anno curiamo in tutto il mondo una quarantina di eventi, fra cui “Barolo & Friends” che portiamo ormai da 16 anni a Copenhagen con successo sempre crescente. È l’evento vinicolo più importante della Danimarca, un Paese dove la gente ama vivere bene e dove l’Italia del vino vince sui francesi per fatturato. Abbiamo venduto su Internet in anticipo 800 slot di degustazione a 80 euro l’uno a semplici cittadini appassionati che sono venuti a scoprire e assaggiare, ne parlano agli amici e sui loro canali social e alla fine vengono in Piemonte come turisti».