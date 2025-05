Ladri scatenati alla Gran Madre: in pochi giorni svaligiata tre volte la libreria

Ancora spaccate nel cuore di Torino. Brutto risveglio questa mattina per la libreria "L'ibrida Bottega" di corso Casale 10, vittima nuovamente questa notte della "banda del tombino".

Alcuni malviventi hanno estratto la pesante griglia di metallo dallo scolo e l'hanno scagliata contro la porta di ingresso, mandandola in frantumi.

Tre furti in 15 giorni

È la terza volta, in appena quindici giorni, che L'Ibrida Bottega viene presa di mira dai ladri: in tutti i colpi il bottino è stato solo il fondo cassa.

Pochi euro, niente a che vedere con gli ingenti danni procurati dai balordi che hanno spaccato i vetri e che costeranno, verosimilmente, centinaia di euro. Indispensabili per rimettere a posto la porta della libreria. "Un incubo", commenta amaramente il titolare su Facebook.

Nella notte tra il 30 aprile e il 1° Maggio la banda del tombino era entrata in azione in via Monferrato, svaligiando diversi negozi.