I granatieri del Nord Ovest si ritrovano a Pinerolo per il raduno

Si troveranno alle 9,30 nella piazza davanti al municipio di Pinerolo per l’ammassamento e alle 10 partirà la sfilata per le vie del centro in direzione piazza Terzo Alpini, dove c’è il monumento dei caduti. Domani, domenica 18 maggio, in città si terrà il raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (Angs) che coincide con i 15 anni della sezione pinerolese. Sono attesi un centinaio di partecipanti. La sfilata sarà accompagnata dal Plotone Granatieri Guardie del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino e guidata dalla banda musicale di Cavour.

Alle 10,30 si terrà l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro a cui seguiranno i discorsi ufficiali. Alle 11 il corteo ripartirà verso il duomo per la messa delle 11,30 a cui seguirà il pranzo sociale