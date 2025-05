Città della Salute, Schael e Pirola alla visita periodica di accreditamento dell’ANVUR

Thomas Schael e Flavia Pirola, rispettivamente Commissario e Direttore sanitario della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS), hanno partecipato all’audit della visita periodica di accreditamento dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso la sede della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

Erano inoltre presenti Paola Cassoni (Direttrice della stessa Scuola di Medicina) e Paolo Leombruni (Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia). La presenza di Schael e Pirola era richiesta in quanto la Città della Salute e della Scienza di Torino è struttura sanitaria di riferimento per il suddetto Corso di Laurea e la stessa CDSS è luogo di tirocinio per gli studenti e studentesse che frequentano il Corso.

La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino rappresenta un riferimento fondamentale non solo dal punto di vista clinico ed assistenziale ma anche dal punto di vista della formazione e della ricerca all’interno della CDSS e lo sarà sempre di più nel futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione.