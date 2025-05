L'oratorio di Santa Maria Goretti inaccessibile ai disabili, ora arriva la rampa

L'esponente della maggioranza ha portato in aula tre criticità legato al civico 59 di via Sostegno, nel quartiere di Parella. Altre all'assenza di uno scivolo che permetta l'ingresso e l'uscita anche a chi è su una sedia a rotelle dall'oratorio, al momento mancano "transenne e parapetti di protezione che separino l’ingresso dalla strada considerato l’alto afflusso di bambini, e la posa di segnaletica stradale per imporre una riduzione di velocità di transito dei veicoli”.

La soluzione

Problemi che ora l'amministrazione vuole risolvere. Gli uffici comunali hanno inviato a Smat la richiesta di spostamento della caditoia. "Successivamente - ha spiegato Tresso - verrà realizzato lo scivolo dalla ditta appaltatrice del lotto di manutenzione ordinaria".