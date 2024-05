La primavera resta imprevedibile: nelle prossime ore tornano le nuvole e la pioggia su Torino

Le correnti in quota sul Mediterraneo non consentono ancora la presenza di condizioni più stabili, anzi una nuova forte perturbazione arriverà stasera, anche se già in giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulle nostre regioni. Miglioramento da domani pomeriggio, ma saremo ancora lontani da qualcosa più duraturo, anzi da metà settimana è previsto anche un calo delle temperature sotto la media del periodo.

Venti oggi per lo più variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali, e con locali variazioni di intensità anche dovute ai rovesci/temporali. Domani anche generalmente di direzione variabile, ma con raffiche di Foehn sulle Alpi a partire dal pomeriggio e possibili forti raffiche anche durante i temporali.

Da mercoledì 22 maggio temporaneo aumento delle temperature mercoledì, ma per il resto le correnti in quota sempre da ovest manterranno un clima instabile con classici rovesci o temporali pomeridiani che dalle Alpi potranno spostarsi verso le pianure tra il pomeriggio e la sera. Contestualmente da giovedì ci sarà anche un calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca sempre dall'Atlantico. Poi indicativamente da domenica temperature in netta risalita e possibilità di qualche giorno più tranquillo.