Ex market torna a Chieri: creatività, musica e artigianato per tutti

Torna a Chieri l’appuntamento primaverile con Ex market, il mercatino che da anni anima gli spazi dell’ex Mattatoio con creatività, socialità e talento. La settima edizione si terrà domenica 25 maggio, dalle 11 del mattino fino alle 20, per una giornata all’insegna dell’artigianato, della musica e della convivialità.

Ex market non è solo un mercatino: è uno spazio in cui i talenti del territorio trovano occasione di esprimersi, raccontarsi e crescere. Alcuni artigiani e artisti hanno esordito proprio qui, qualche anno fa, esponendo per la prima volta le proprie creazioni e trasformando poi quella prima esperienza in un vero e proprio brand.

Gli espositori

Anche quest’anno saranno presenti oltre 25 espositori – tra artigiani, designer, illustratori e creativi di ogni genere – di cui 14 nuovi volti, pronti a mostrare i loro lavori: gioielli, oggetti d’arredo, ceramiche, macramè, abiti sartoriali, candele profumate, prodotti in carta, accessori unici e molto altro.

Una festa della creatività, del bello, dell’autentico. Tra gli espositori anche due realtà che, insieme al ristorante, vivono quotidianamente la cittadella del volontariato: l’associazione Vita e Reciprocamensa.

Programma della giornata

La giornata inizierà con una lezione di Pilates alle ore 11, a cura di Giovanna Sordini, aperta a tutti su prenotazione. Sarà poi possibile partecipare a due workshop creativi: dalle 11.30 e per tutto il giorno, “Intrecci Creativi” con Lupus Labor, per imparare a realizzare un braccialetto in corda con nodi colorati. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, laboratorio di calligrafia creativa con Federica Parillo, utilizzando carta fatta a mano prodotta da La petite Isabelle. Due occasioni uniche per mettersi in gioco, creare con le mani e portare a casa un piccolo ricordo personalizzato.

Musica e djset

Ad accompagnare l’intera giornata ci sarà la musica dal vivo, con un djset continuo dalle 11 alle 21, grazie alla selezione musicale di Lorenzo Briso, Raz, Fave, Dibba e Okin, che porteranno un mix di suoni e atmosfere perfette per vivere il mercatino con il ritmo giusto.

Cibo, drink e convivialità

Non mancherà il cibo: ExMattatoio proporrà un menù in stile street food, con tapas, taglieri, panini gourmet e dolcini artigianali. Da bere troverete birra artigianale Filodilana, cocktail e una selezione di vini del territorio. La sera, a fine market, sarà possibile anche ordinare d’asporto il menù speciale dell’evento.