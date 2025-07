Beerkenstock: tre giorni di birra artigianale, street food e musica live

Torna per la seconda edizione a Chieri: Beerkenstock, il festival della birra artigianale organizzato all’Ex Mattatoio - Ristorante Sociale, in collaborazione con “Filodilana” Birrificio artigianale, la “Nave dei folli” e “We are in fermento” altro birrificio artigianale. Tre serate, 15 birre artigianali, street food e musica dal vivo per un evento che unisce convivialità, cultura gastronomica e impegno sociale in un contesto inclusivo e divertente. Ci sarà una particolare attenzione alle birre low alcool sempre più apprezzate dal grande

pubblico.

IL PROGRAMMA

Venerdì 25 luglio

– ore 20

Pastasciutta antifascista

Un’iniziativa promossa dall’associazione “Xfare” che porterà nella prima giornata di festival

momenti di socialità e riflessione. L'associazione di Baldissero si occupa di promozione e

tutela dei diritti delle persone più fragili e dell'ambiente. Per l’occasione ci sarà un menù

fisso a 28€ con: insalata russa, battuta di fassona con scaglie di grana, tomini con

composte, caserecce di cascina del mulino al pomodoro e basilico, torta di mele e caffè. Per

la prima serata è obbligatoria la prenotazione.

– ore 21.30

Il Buio sul Piazzale

Rock band torinese nata nel 2018, si esibirà in formazione acustica con brani originali e

cover che parlano di amore, amicizia e attivismo sociale. “Frammenti impercettibili di

esperienze condivise ed esistenze collegate”.



Sabato 26 luglio – ore 21.30

Cinghiali Acustici

Quartetto nato nel 2024 tra le campagne del torinese. Violino, sax, chitarra e cajón si

fondono in un sound che mescola folk, blues e ironia. Dopo un’intensa attività nelle RSA del

territorio e performance di strada, approdano al palco dell’Ex Mattatoio.



Domenica 27 luglio – ore 21.30

Rocking

Nati nel 1980, oggi i Rocking sono un punto di riferimento per gli amanti del rock’n’roll classico. Con tre album all’attivo e centinaia di concerti in Italia e all’estero, portano sul palco l’energia di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard e Chuck Berry.

Festival accessibile

Si tratta di un evento aperto a tutti e a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione. Per favorire l’incontro e la socialità tra i partecipanti, saranno presenti i social table, tavoli

condivisi pensati per chi ha voglia di conoscere nuove persone. Il festival è plastic free, attento alla sostenibilità ambientale e all’inclusività alimentare: saranno disponibili opzioni vegetariane e vegane, e attenzione particolare sarà riservata a intolleranze e allergie.

Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti: i cani possono accedere liberamente all’area del festival. Il menù in stile street food proposto include antipasti, panini e dolci, con varianti adatte a tutti i gusti.

INFO E CONTATTI

Via Papa Giovanni XXIII, 8 – Chieri (TO), cell 3453002693 e mail info@exmattatoio.it.