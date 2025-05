Beinasco scende in campo per ricordare Yle, ad un anno dalla sua scomparsa

E' passato già un anno da quel terribile incidente stradale a Rivalta in cui Yle perse tragicamente la vita. Beinasco ha deciso di ricordare Ylenia Giannini con la disputa del primo memorial che porta il suo nome.

Appuntamento sabato 24

L'appuntamento è per sabato 24 maggio al campo Spinelli San Giorgio di via Serafino, dove alle ore 14 è in programma il calcio d'inizio del torneo di calcio giocato dai bambini. Alle ore 16, invece, per ricordare la vita spezzata della giovane ci sarà un saggio di danza nella scuola dove la ragazza aveva mosso i suoi primi passi, subito dopo un momento di ritrovo con la possibilità per i bimbi di far volare degli aquiloni in cielo.

Bambini, parenti ed amici

A chiudere la giornata, alle ore 19, la partita da parenti e amici con ringraziamenti e lancio di palloncini finale. Per fare in modo, attraverso la danza e lo sport, che il ricordo di Yle continui a vivere nel cuore di tutti coloro che l'avevano conosciuta.