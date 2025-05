Al Lingotto Fiere il congresso nazionale Lions International: attese oltre 2mila persone

Da venerdì 23 maggio a domenica 25 maggio al Lingotto Fiere di Torino si svolgerà il 73esimo congresso del Multidistretto Lions 108 Italia, organizzato quest’anno dal Lions Club Novara Ticino. Una tre giorni all’insegna della solidarietà in cui più di 2mila Lions provenienti da tutta Italia discuteranno il tema di studio nazionale 2025-2026, i service di interesse nazionale 2025-2026, le 8 sfide globali di Vista, Diabete, Fame, Ambiente, Cancro Infantile, Attività Umanitarie, Assistenza in caso di disastri e Giovani e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite messi a segno dal Club. Sarà inoltre eletto il nuovo Presidente del Consiglio dei Governatori italiani per il 2025-2026.

Durante la conferenza stampa del 14 maggio nella sede Lions in via Cialdini 5 a Torino, sono stati presentati i risultati dell’attività dei Club dei distretti e dei club di tutta Italia nel corso del 2024, raccolti nel bilancio di missione del Multidistretto 108 Italia. Un documento che fotografa, attraverso i dati registrati dal portale del club e i service, l’impegno dei Lions italiani al servizio della collettività.

Sono circa 3.8 milioni le persone servite dal Multidistretto Lions 108 Italia nel corso del 2024 per un totale di 199.605 attività di servizio ed un monte ore di 705.159 ore . Le persone servite sono ripartite nelle diverse aree di con 351.626 utenti nell’area Vista, 115.550 per il Diabete; 798.772 per la Fame; 500.812 per l’Ambiente; 117.236 per il Cancro Infantile; 1574658 per le Attività Umanitarie; 73.579 per l’Assistenza in caso di disastri umanitari; 318.569 Giovani. I fondi raccolti e donati ammontano a 8.687.165 €.

“Il cammino che noi Lions italiani abbiamo percorso nel 2024 ci dà la forza e l’entusiasmo per proseguire nel nuovo anno, in quella che possiamo definire un’autentica rivoluzione dell’amore” ricorda Leonardo Potenza, Presidente del Consiglio dei Governatori 2024-2025 “Ci rivolgiamo, da 107 anni a questa parte, ai bisogni della comunità come l’educazione sanitaria, il sostegno alle persone con disabilità e la salvaguardia dell’ambiente, portando alta la bandiera del rispetto della dignità umana”. Continua poi il Presidente del Consiglio, “il Bilancio di Missione testimonia l’attenzione alle esigenze delle comunità e la fantasia e la generosità dei club che uniscono all’impegno personale e alle risorse economiche, un sorriso, convinti che prima del conforto materiale occorra il rispetto per la dignità delle persone, qualunque sia la loro condizione”.

“Il congresso Nazionale è il momento in cui i Lions di tutto il Paese si ritrovano per fare un bilancio dell’anno appena trascorso e programmare le attività e le strategie di intervento a favore delle proprie comunità nei 12 mesi successivi, definendo le attività ed i temi di interesse nazionale” Spiega il Governatore Delegato all’organizzazione del Congresso stesso Roberto Turri, del distretto 108Ia1 che ospita l’evento “Attraverso il confronto e la discussione si studiano soluzioni e mezzi idonei a rispondere ai bisogni diversi e sempre in evoluzione del territorio su cui insistono i club.”