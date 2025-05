Chivasso, iniziato il conto alla rovescia per celebrare la Festa della Repubblica

Con gli onori alla stele delle Madri Costituenti, nel cortile interno di Palazzo Santa Chiara, lunedì 2 giugno, alle ore 10, prenderanno il via le cerimonie promosse dal Comune di Chivasso per la Festa della Repubblica Italiana.

Dopo l’intervento del sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle ragazze, il corteo formato da autorità, associazioni e cittadini raggiungerà piazza Dalla Chiesa per la posa di una corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti senza Croce. La manifestazione culminerà in piazza d’Armi dove, dopo l’alzabandiera e la posa di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, prenderà la parola il sindaco Claudio Castello.

I giovani nati nel 2007, che quest’anno compiono la maggiore età, leggeranno pubblicamente alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Una copia della carta costituzionale sarà donata a tutti i neo maggiorenni.

Quest’anno, il coordinamento della manifestazione sarà curato dall’Associazione Nazionale Alpini del Gruppo di Chivasso, mentre la Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” si occuperà dell’accompagnamento bandistico. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà nella sala del Consiglio comunale.