Dalle antiche vie della Val San Martino alla passeggiata nelle vigne di Ramìe

L’anteprima sarà domani sera, con la presentazione del libro di Giacomo Rosso ‘Le antiche vie della Val San Martino’, e si chiuderà con una passeggiata tra i vigneti di Ramìe. Quest’anno ‘La Settimana della Montagna di Pomaretto’ durerà 17 giorni, dal 23 maggio all’8 giugno. L’apertura ufficiale del festival sarà domenica 25 alle 20. In programma ci sono presentazioni, dibattiti e concerti. Ma anche un raduno bandistico con 17 gruppi provenienti dalle valli delle province di Torino e Cuneo. Non mancheranno appuntamenti sportivi come ‘Maratonando in Valle’ e ‘Vertical Sunset’. Per il programma completo, cliccare qui.