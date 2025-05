La ‘rumenta’ e i fiori si incontrano nella domenica nonese

Ci saranno la ‘rumenta’ e i fiori ad arricchire la domenica di None. Dalla sinergia tra il Comune e la Pro Loco, domani prende vita una giornata di eventi con iniziative per tutte le età.

Le attività, che si svolgeranno tra via Roma, piazza Cavour e via Stazione, inizieranno alle 7 con il ‘Mercà d’la Rumenta’, un mercato dedicato al riuso. Alle 8 partirà ‘None in Fiore’, una manifestazione floreale che colora di primavera il centro.

A partire dalle 9,30 saranno presenti vari punti informativi e culturali: un banchetto a cura dell’Anpi None e una mostra di gianduiotti artistici realizzati dall’associazione artistico-culturale PolyArt. Seguirà alle 9,45 in piazza Cavour, una lezione di yoga a cura dell’Unitre (i partecipanti sono invitati a portare il tappetino). Alle 11,15, nella stessa piazza, è prevista la premiazione del concorso ‘Un poster per la pace’, promosso dall’associazione Lions con le opere dell’istituto comprensivo di None.

Nel pomeriggio, dalle 14, Acea organizzerà un banchetto informativo per la campagna ‘Il nostro impegno per fare di più insieme’. Alle 15, un raduno bandistico sfilerà per le vie del paese con la partecipazione delle bande musicali di Candiolo, Villar Perosa, Vinovo e Piossasco. Alle 15,30 in piazzetta Chio, i bambini dai 6 ai 13 anni potranno partecipare a un laboratorio artistico intitolato ‘Disegna il tuo gianduiotto’, a cura di PolyArt.

Durante tutta la giornata, la Pro Loco sarà presente con uno stand dedicato all’intrattenimento con giochi e attività. Inoltre, sarà possibile acquistare biscotti ‘buoni’ in tutti i sensi, il ricavato sarà infatti devoluto a Telethon, associazione impegnata nella diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie genetiche rare.