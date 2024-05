Il maltempo non molla la sua presa: fiumi sotto osservazione nella notte e gli spalaneve portano via la grandine [FOTO]

Non ha mollato la presa, il maltempo su Torino. E le precipitazioni sono proseguite anche nel corso della tarda serata e nella notte. I danni più grossi, però, si sono registrati nel corso del tardo pomeriggio, quando criticità e rallentamenti si sono fatti sentire in modo particolare in alcune zone della città come piazza Baldissera, via Cigna e corso Vigevano.

Il sottopasso Donat Cattin che è rimato bloccato a causa di un allagamento.

Disagi ai tram in corso Belgio





[L'albero danneggiato in corso Belgio]



Tra i danni riscontrati, in corso Belgio 144 la pioggia ha danneggiato un albero che si è piegato su di un’auto in sosta e sulla linea elettrica del tram. Sul posto sono interventi polizia locale e vigili del fuoco.

Ponti sotto osservazione nella notte Trenta le pattuglie della polizia locale impegnate a gestire i disagi mentre in serata sono entrati in azione i mezzi spartineve di Amiat per rimuovere i resti di grandine da suolo nelle zone più colpite.