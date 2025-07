Quando due salsicce uniscono due territori: Ceriana e Bra sul Palco Gourmet di Ceriale

Il terzo appuntamento del Palco Gourmet, la “rassegna nella rassegna” ideata e condotta da Renata Cantamessa (Fata Zucchina), ha trasformato la “Rotonda sul Mare” di Ceriale in un crocevia di sapori e racconti.

Due salsicce, due territori, un’unica narrazione: quella di un’Italia che, attraverso il cibo, riscopre se stessa e la bellezza di un confronto che diventa incontro: la salsiccia cerianasca, rustica e intensa, e la salsiccia di Bra, elegante e delicata. Due prodotti simbolo di due mondi diversamente ricchi e vicini, la Liguria e il Piemonte, uniti sul palco da un dialogo sensoriale e culturale.

L’assessore al turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi, ospite specialissimo dell’appuntamento, ha sottolineato il significato più ampio di questa giovane iniziativa: “Non è solo una serata gastronomica. È un modo per far dialogare territori, costruire un turismo attivo e partecipato, dove ogni prodotto racconta una storia. I dati ci premiano: la Liguria registra un +8% di presenze turistiche rispetto al 2024, grazie anche a iniziative come questa che valorizzano l’entroterra insieme alla costa. Questo è il futuro del turismo: esperienziale, emozionale, affamato di storie”.

Accanto a lui, il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, ha raccontato con orgoglio pulsante il legame tra la sua comunità e la salsiccia: “È un simbolo della nostra identità. La Sagra della Salsiccia Cerianasca, in programma il 16 e 17 agosto, richiama ogni anno visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. Ceriana è un borgo che unisce tradizione e ospitalità, e questi sapori ne sono la testimonianza”.

Dall’altra parte, Enzo Basso, responsabile marketing di Ascom Bra e del Consorzio della Salsiccia di Bra, ha spiegato come la salsiccia braidese abbia conquistato un posto nel pantheon gastronomico internazionale: “Grazie al BRA’S Festival, che tornerà in un’edizione all’interno di Cheese, dal 19 al 22 settembre, la nostra salsiccia ha ottenuto riconoscimenti e ha saputo raccontarsi al mondo intero. È la prova che anche un prodotto umile può diventare ambasciatore di cultura e territorio”.

Lo show cooking della serata è stato interpretato a “quattro mani” da Agostino Petullà del Comitato festeggiamenti per Ceriana, coadiuvato dalla moglie Cristina Salvini in rappresentanza della storica salumeria “da Benedetta” di Ceriana, nel cui laboratorio prende quotidianamente vita la famosa salsiccia locale. “Questa è una salsiccia che parla di monti e mare – ha spiegato Cristina - Condita con aglio, rosmarino, finocchietto selvatico: un concentrato di Liguria”.

Il loro bis di ricette ha reso omaggio all’incontro-confronto tra le due “salsicce turistiche”: la versione classica della salsiccia alla Cerianasca e, in onore della “regina” braidese, un inedito crostino con pesto di zucchina trombetta e dadolata di pomodoro con cuore ornato di salsiccia di Bra.

Un incontro autentico di consistenze, territori, storie e tradizioni arricchito dalla coinvolgente testimonianza di Matteo Lupi, appassionatissimo presidente del Comitato Festeggiamenti per Ceriana, e dalle impeccabili incursioni culturali del Dott. Roberto Pirino, presenza di riguardo del Palco Gourmet, nella sua tripla veste di apprezzato ematologo, presidente della Fondazione Oddi di Albenga e dell'Accademia Italiana della Cucina del Ponente ligure.

A conclusione dell’appuntamento, trasmesso in una seguitissima diretta streaming (oltre trenta mila visualizzazioni), l’assessore alle manifestazioni di Ceriale, Gianbenedetto Calcagno ha consegnato il primo “Piatto della Qualità” – il nuovo riconoscimento ufficiale della rassegna - all’assessore regionale Luca Lombardi, in segno di riconoscenza e apprezzamento per il gioco di squadra avviato a favore della promozione del territorio del Ponente ligure.