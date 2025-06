Opportunità per addetti alle vendite grazie alla Remote Sales Academy

Il settore delle vendite in Italia sta attraversando una profonda trasformazione. Da un lato, migliaia di lavoratori affrontano quotidianamente turni estenuanti, stipendi inadeguati e scarso riconoscimento professionale. Dall'altro, il mercato digitale cresce a ritmi vertiginosi, generando opportunità senza precedenti.

In un contesto economico difficile, emerge la figura di Mauri Romano, ex commesso che ha rivoluzionato la propria carriera diventando punto di riferimento per addetti alle vendite che cercano un'evoluzione professionale. La sua creazione, la Remote Sales Academy, rappresenta un'alternativa concreta per chi desidera valorizzare competenze commerciali già acquisite ma sottostimate nel retail tradizionale, soprattutto considerando le previsioni preoccupanti per artigiani e piccole imprese nel 2025 e il pessimismo che ne consegue per il futuro professionale.

Il paradosso è evidente: le stesse abilità di vendita che nel commercio fisico valgono 7-10 euro l'ora possono generare commissioni di 200-400 euro online. Questa discrepanza ha creato un vuoto di mercato che Romano ha saputo identificare e colmare, sviluppando un metodo che trasforma addetti alle vendite e store manager in professionisti digitali richiestissimi.

Remote Sales Academy: Un ponte verso nuove opportunità

La Remote Sales Academy nasce come risposta alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Non si tratta di un semplice corso online, ma di un ecosistema formativo che connette professionalità sottovalutate con aziende digitali alla ricerca di talenti commerciali.

Al centro di questo sistema troviamo la figura del Remote Closer: un professionista specializzato nella chiusura di trattative a distanza, capace di trasformare contatti interessati in clienti effettivi. Le aziende investono consistenti budget in pubblicità digitale per generare appuntamenti con potenziali clienti, ma spesso mancano di specialisti in grado di finalizzare queste opportunità.

Il modello operativo è semplice ma efficace. Le aziende forniscono appuntamenti online con clienti già interessati ai loro servizi ad alto valore economico. Il Remote Closer gestisce la videochiamata, risponde ai dubbi e accompagna il cliente all'acquisto, ricevendo commissioni dal 10% al 15% del valore della vendita.

Ciò che distingue la Remote Sales Academy è l'approccio pratico e orientato ai risultati. Non promette competenze teoriche, ma garantisce inserimenti concreti nelle aziende partner. La rete costruita da Mauri Romano negli anni rappresenta un vantaggio competitivo significativo: i suoi studenti non devono procacciarsi clienti o costruire una reputazione da zero.

La storia di Mauri Romano, punto di riferimento per addetti alle vendite

Mauri Romano ha vissuto in prima persona il divario tra valore creato e compenso ricevuto. A soli 19 anni abbandonò l'università per lavorare come ottico in un centro commerciale, guadagnando appena 7 euro l'ora nonostante turni estenuanti e weekend sacrificati.

In otto anni di carriera nel retail, ha subito sette trasferimenti e raggiunto posizioni di responsabilità, diventando uno dei venditori più qualificati del Nord Italia. Questo percorso ha però avuto un costo elevato: stress, problemi di salute e persino la necessità di ricorrere a psicofarmaci.

La svolta è arrivata durante la pandemia. Dopo il licenziamento, Romano ha scoperto il mercato delle vendite online, generando 2.400 euro di commissioni nel primo mese. Questa esperienza gli ha permesso di evitare di diventare parte di quelle statistiche allarmanti che vedono l'Italia perdere circa 250.000 giovani negli ultimi dieci anni, con un costo stimato di 16 miliardi di euro per il Paese.

Il Metodo Phoenix: trasformare competenze in opportunità

Da questa esperienza, Mauri Romano, diventato riferimento per addetti alle vendite in cerca di nuove opportunità, ha sviluppato il Metodo Phoenix, un sistema strutturato in tre fasi precise che permette di trasformare le competenze di vendita tradizionali in una professione digitale redditizia.

Si inizia con l'analisi delle competenze commerciali già possedute, mappandole sulle esigenze del mercato online. Segue il trasferimento di queste abilità attraverso script e procedure collaudate, le stesse utilizzate da oltre 150 persone, specificamente adattate alla vendita in videochiamata.

La terza fase rappresenta il vero valore aggiunto: l'inserimento diretto nelle aziende partner. È qui che la rete costruita da Romano in anni di attività diventa cruciale, eliminando per alcuni la parte più complessa della transizione professionale: la ricerca di collaborazioni.

Questo approccio consente una trasformazione graduale e priva di rischi, permettendo agli addetti alle vendite di iniziare a generare commissioni online mentre mantengono il loro impiego tradizionale, per poi eventualmente completare la transizione quando il reddito digitale supera stabilmente quello offline.

In un'economia italiana che fatica a trattenere i propri talenti, il modello proposto dalla Remote Sales Academy offre una concreta alternativa alla fuga all'estero, consentendo di sfruttare le opportunità del digitale pur rimanendo nel proprio Paese.

Per chi sente che è arrivato il momento di valorizzare le proprie competenze in un contesto più remunerativo, inviare la propria candidatura rappresenta il primo passo concreto verso un cambiamento professionale significativo.

























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.