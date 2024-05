L'impegno di Pier Bellagamba: "Stazioni accessibili e date certe per gli esami diagnostici per i malati di cancro"

L'impegno è contribuire a realizzare questi progetti se sarà eletto in Consiglio regionale. Pier Alessandro Bellagamba, imprenditore di Moncalieri impegnato nel settore sanitario e nel sociale, candidato di Forza Italia per le elezioni dell'8 e 9 giugno, parla anche come persona che ha dovuto combattere contro il cancro. Per questo, ha in mente un progetto per ridurre le liste di attesa per coloro che devono fare esami diagnostici e lottando contro il tumore non possono attendere mesi o anni.

"Io posso mettere la faccia e posso spendere la mia esperienza per contribuire a risolvere questo problema che mi sta particolarmente a cuore. Io sono un un codice 048 - ha spiegato - è la persona che ha avuto un problema di salute importante, magari legato al cancro, come è successo a me che sono stato per lungo tempo a Candiolo. Da allora tutte le prestazioni sanitarie non le pago, ma poi devi fare tutta una serie di esami strumentali e diagnostiche, ma i tempi di attesa normalmente sono molto lunghi, anche di diversi mesi".

"Io, bene o male, riesco ad intervenire privatamente, ma chi non ha i soldi o le risorse per poterlo fare? Se io in 5 anni ho necessità di effettuare dieci esami o dieci visite diagnostiche, devo poter prenotare questi esami con date certe e sicure, senza vivere nell'incertezza sui tempi: questo è un protocollo che deve essere garantito a tutti, perché è una misura salvavita", è la 'ricetta sanitaria' che propone Pier Bellagamba.

E poi c'è l'impegno anche per fare del Piemonte una regione maggiormente a misura di disabile, rendendo in primis accessibili a tutti le stazioni ferroviarie: "Non lo sono quelle di Moncalieri, di Nichelino, del Sangone, ci sono problemi sulla linea di Pinerolo. Abbiamo fatto qualche tempo fa una mozione votata all'unanimità dal Consiglio comunale di Moncalieri, che poi abbiamo portato all'attenzione dell'assessore regionale ai Trasporti Gabusi, che ha convocato un tavolo con RFI per provare a trovare una soluzione. Purtroppo si era alla fine della legislatura, ma l'impegno è di tornarci subito con la prossima, per cercare di trovare soluzioni in tempi rapidi, sapendo che è già previsto fare investimenti importanti sul Canavese e sulla Ivrea-Aosta. Basta interventi tampone, serve un piano organico".

Da imprenditore, Bellagamba parla anche di economia e di come il Piemonte deve guardare al futuro: "Purtroppo il settore automotive vive una fase di grande crisi, con il 10% dell'economia del Piemonte ormai legato al turismo è il momento di cambiare pelle e anticipare i tempi. A noi manca solo il mare, ma per il resto alla nostra Regione non manca davvero nulla, ha bellezze infinite e può competere con chiunque, avendo un potere di attrazione importante. Bisogna continuare ad investire in questa direzione per creare opportunità nuove e vincenti, soprattutto per i giovani".