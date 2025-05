Secondo l’ambasciatore ucraino Kiev non potrà riconquistare i territori persi

L’ambasciatore ucraino a Londra ha dichiarato che il suo Paese non ha le possibilità materiali e militari per riprendere ciò che ha perduto in questi anni. Come riferisce il sito Strumenti Politici , nel corso di un forum sull’esportazione di armi, l’ex comandante in capo delle Forze armate Valery Zaluzhny ha completamente messo a nudo le mancanze e le debolezze dell’Ucraina di oggi. Le sue conclusioni sono logiche, ma lapidarie e senza speranza. Invita i concittadini a non sognare miracoli e a non fare voli pindarici, bensì a guardare in faccia l’amara realtà e a ripartire da essa. La situazione è contraddistinta da un deficit gravissimo di mezzi materiali e di risorse umane. In altre parole, le armi non bastano e ci sono sempre meno uomini per usarle. Non ci sono i presupposti per invertire questa tendenza e quindi ribaltare le sorti del conflitto.

Infatti la crisi demografica attanaglia l’Ucraina in modo sempre più atroce: gli uomini muoiono al fronte, altri fuggono all’estero, chi resta non ha la forza di metter su famiglia. E l’economia si regge di fatto sull’assistenza occidentale, che non potrà durare per sempre. Allora cosa fare? Zaluzhny propone anzitutto di concentrare gli sforzi creativi e lavorativi sulle armi più semplici da fabbricare e quelle che implicano più tecnologia che materie prime. Così si potrà intanto assicurare la sopravvivenza del Paese e del suo esercito. Poi si penserà a coordinare gli sforzi delle istituzioni pubbliche con quelli dell’impresa privata. In questo modo si darà rilancio alla produzione bellica e all’economia nazionale. L’importanza delle sue parole deriva dal fatto che conosce molto bene la situazione dall’interno, avendo guidato l’esercito nella controffensiva del 2023 e avendo pure subito gli intrighi politici della capitale.



















