Rom, ubriachi e degrado a Mirafiori nord. La Città: "Mettiamo altre telecamere"

Ascoltati in commissione i residenti che avevano raccolto oltre mille firme per chiedere più sicurezza

Dai bivacchi davanti ai minimarket, ai camper rom passando per le baby gang. Tornano a fare sentire la loro voce i residenti di Mirafiori nord che, dopo aver raccolto oltre mille firme per denunciare il degrado crescente, oggi sono intervenuti in Commissione Consiliare.

Con un preciso obiettivo: chiedere che l'amministrazione metta in campo interventi urgenti e concreti per restituire sicurezza e decoro agli spazi pubblici compresi tra corso Tazzoli, via Sanremo e le vie limitrofe.

Più controlli dei Civich

Dalla petizione, ha voluto rassicurare l'assessore Marco Porcedda, è aumentata sensibilmente la presenza della Polizia Locale in quest'angolo di Torino sud. In concreto per due mesi gli agenti sono riusciti a "scacciare" dall'ex bocciofila "Pensionati ed amici" di corso Siracusa gli occupanti abusivi. Un'azione quest'ultima richiesta a gran dai residenti.

Ora la struttura è stata assegnata ad Anfass, che si occupa di famiglia con figli disabili. Nell'ambito dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza di Torino, ai giardini Maiocco - considerati uno delle aree di spaccio della zona sud - verrà messa una telecamera.

Nuove telecamere

Ma la Città, come ha chiarito Porcedda, ne vuole mettere altre a Mirafiori. "Stiamo lavorando - ha spiegato - ad un secondo progetto, che deve passare in Prefettura, per individuare nuovi punti per la videosorveglianza".

Rom e ubriachezza

Al momento non si sa ancora dove verranno collocati gli ulteriori occhi elettronici, ma a fare l'elenco delle aree più "insicure" e con maggior necessità è il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi: via Rignon e tutta l'area attorno al parcheggio Gtt Caio Mario preso d'assalto dai rom, fino a via Sanremo e via Carlo del Prete dove invece c'è un grosso problema di minimarket ed ubriachezza molesta.

Proprio su quest'ultima area Rolandi ha chiesto un ulteriore "giro" di vite. In parallelo andrebbe previsto un percorso di accompagnamento con i servizi sociali per residenti "fragili" della zona che abusano di alcol. Problemi denunciati anche in uno degli ultimi consigli della Circoscrizione 2.

Sul punto l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha precisato come l'area sia già interessata da un'ordinanza che riduce l'orario di vendita di lattine e altri alcolici in vetro.

"Piano periferie a Torino sud"

Altro grossa problematicità è quella dei rom, dopo la chiusura del campo nomadi di corso Tazzoli che non ha risolto il problema, ma di fatto lo ha "sparso" per Mirafiori. "Serve che la rigenerazione urbana ed il "Piano Periferie" - ha sottolinea il consigliere del Pd Vincenzo Camarda - prendano in seria considerazione anche la zona sud della città, con investimenti di educativa di strada e di comunità oltre che con misure restrittive attorno al camperaggio e alla vendita H24 di alcolici in minimarket".

Risposte che non hanno soddisfatto i residenti "Siamo - hanno replicato i promotori della raccolta firme - delusi. Non mettete i cittadini in prima linea, a fare il lavoro delle istituzioni. Dovete piazzare nuove telecamere, così come chi delinque con recidiva abbia delle conseguenze".