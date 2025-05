Da Ip a Retitalia, il distributore di benzina non chiude ma cambia insegna

Oggetto delle attenzioni dei cittadini di piazza Montanari, a Santa Rita, il distributore di benzina non ha chiuso i battenti ma, al contrario, come si può vedere dalle foto, ha cambiato semplicemente insegna riaprendo. Dopo tre anni di inattività, le pompe dell'impianto sono state riattivate lo scorso 14 marzo: durante il periodo di fermo, la concessione non è mai stata sospesa. E oggi da Ip si è passati a Retitalia.

Niente di fatto

Del resto proprio l'assessore al Commercio della Città, Paolo Chiavarino, aveva ribadito, insieme alla collega, Chiara Foglietta, di non poterlo chiudere. Mettendo di fatto un grosso freno alle richieste del comitato spontaneo che, tramite copiosa raccolta firme, aveva chiesto di sistemare l'area verde e di revocare la concessione al distributore di carburante situato su un lato della piazza. Nessuna delle due cose, al momento, si è trasformata in realtà.

Nessun intervento a breve

A gennaio 2025 gli operai della Circoscrizione 2 hanno sistemato le panchine. Troppo poco per i cittadini che con le loro mille firme hanno presentato una lunga serie di richieste. In particolare per la pavimentazione, sconnessa per le radici degli alberi. E continuamente a rischio incidenti per i passanti E poi per il verde, malcurato. Presente anche un problema di pulizia: gli operatori ecologici puliscono solo i cestini ma c'è molta spazzatura in terra.

A completare il rinnovo della piazza servirebbe un significativo miglioramento delle aiuole verdi. L'obiettivo, per i residenti di Santa Rita, sarebbe quello di riuscire a creare un vero e proprio "cortile condominiale" pubblico, incastonato tra i palazzi. Ma la missione, oggi, non sembra delle più facili.