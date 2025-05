Due milioni di anni in un centimetro: la storia del mondo diventa arte a Pinerolo [VIDEO]

A Pinerolo, il Lost World del Parco Atlantis si compone di un nuovo tassello per andare alla scoperta della preistoria. La nuova opera di Tim Handford si intitola ‘La Spirale del tempo’ e in 23 metri, racchiude 4 miliardi e 600 milioni di anni di storia della Terra.

Situata all’ingresso del parco a tema, rappresenta per ogni centimetro due milioni di anni, dall’origine del nostro pianeta fino all’evoluzione dei vertebrati. Attorno alla spirale, alcune sculture raccontano i momenti fondamentali dell’evoluzione.

“Abbiamo cercato con il nostro artista Timothy Handford, per gli amici Tim, di spiegare 4 miliardi e mezzo di anni in uno spazio contenuto - spiega Lorena Boetto, titolare del Lost World e del Parco Atlantis -. Tim nasce come artista proprio al Parco dei dinosauri. Con il tempo, si è sempre migliorato diventando uno tra i migliori artisti del Piemonte”.

Le sue sculture sono realizzate in cemento fresco, ma alle spalle c’è un lungo lavoro di studio. “Questo è l’ultimo momento del suo lavoro. Prima c’è un lavoro di progetti di scambi di idee con il nostro paleontologo e con la didattica. Siamo tante teste e tante idee che bisogna far confluire nella nostra scultura finale”.

Il parco sinora ha ospitato le scuole, in particolare le classi terze e quarte della scuola primaria: “Per studiare sicuramente è molto più semplice vedere le cose e fare laboratori, perché così si ricorda meglio”.

Dal 31 maggio, invece, con l’apertura del parco acquatico, Lost World sarà visitabile a tutti i clienti dell’Atlantis, sette giorni su sette, per tutta l’estate.

“In autunno - conclude Boetto -, sarà di nuovo possibile organizzare delle gite scolastiche su prenotazione”.

E per il futuro, sono previste altre novità? “Abbiamo in mente di creare una nuova scultura davanti al laghetto delle tartarughe, non anticipo nulla, ma sarà un carnivore che tanto piace ai più piccoli”.