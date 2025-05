Gli Amici del Vata Festival: Professionisti con un’Anima Olistica

Il Vata Festival è più di un semplice evento: è un incontro di energia, creatività e benessere, dove persone e professionisti si uniscono per diffondere gioia e armonia. Arrivato alla sua terza edizione, questo festival olistico sta crescendo e conquistando il cuore di Volvera e delle cittadine circostanti, grazie al sostegno di chi crede nella sua visione.

Tra questi sostenitori speciali ci sono gli Amici del Vata Festival, professionisti che non solo eccellono nei loro mestieri, ma condividono l’anima e i valori del progetto. Ognuno di loro, con passione e dedizione, contribuisce a migliorare la vita delle persone, portando benessere fisico e spirituale attraverso la propria attività.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094431461884

Chi sono gli Amici del Vata Festival?

San Secondo Onoranze funebri di Volvera, da oltre vent’anni, si dedica ad accompagnare le famiglie nel momento del trap asso, offrendo un supporto discreto, in punta di piedi, senza essere ingombrante. Nata nel 1999 a San Secondo di Pinerolo, l’impresa ha saputo crescere nel tempo, estendendosi con quattro sedi a Torino e una a Volvera seguita da Antonella Lamonaca, che garantisce un servizio completo e attento. L’azienda guidata da Enzo e Giorgia, padre e figlia, ha una missione chiara: accompagnare le famiglie nel momento del trapasso, offrendo un supporto discreto, in punta di piedi, senza essere ingombrante.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/15WoK7Un5c/

Il Benzinaio di Volvera in Strada Provinciale Piossasco presso il parco Linneo, sono Mara e Davide e da vent’anni il benzinaio è un tassello della vita di Volvera, un punto d’incontro, un sorriso familiare per chi passa ogni giorno. Non sono solo una pompa di benzina. Semplificano la vita dei clienti con la lavanderia automatica, l’autolavaggio e il servizio gommista, sono il luogo dove, tra un pieno di benzina e una chiacchiera, si costruiscono legami e si condividono momenti.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/18VcetNCRs/

Il Centro Estetico il Cigno di Volvera in Via Roma 2, un rifugio per il corpo e per la mente, un angolo in cui prendersi cura di sé diventa un rituale di rigenerazione. È un luogo in cui il tempo rallenta, dove ogni gesto è pensato per donare armonia e benessere.

Dal momento in cui varchi la soglia, un’atmosfera di quiete e delicatezza ti avvolge. Da oltre vent’anni, il centro estetico Il Cigno si dedica alla bellezza autentica, quella che nasce dal benessere e dal rispetto per la persona.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/19SvUS3zrc/

Tartaglia Pneumatici di Antonio Tartaglia di None in Via Einaudi 12, un vero punto di riferimento per la sicurezza di motociclisti e automobilisti. Un punto di ritrovo oltre a essere un esperto gommista, Antonio organizza tour in moto, creando esperienze su due ruote che uniscono passione e avventura.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/1AL6mviSJW/

Bakery Time di Raffaele Germano in Strada Piossasco 2/A Volvera, non è solo una panetteria, ma un luogo che racconta storie attraverso profumi e sapori autentici. Qui, il pane nasce dalla passione, impastato con cura e lievitato nel rispetto di un sapere antico, tramandato di generazione in generazione. Appena si varca la soglia della bottega di Raffaele Germano, si è avvolti dal calore di chi lavora con il cuore e dalla fragranza del pane appena sfornato. Ogni prodotto parla di tradizione, di artigianalità e di un amore profondo per le materie prime.

Bakery Time è anche un ponte tra Volvera e i sapori campani, un angolo di genuinità dove ogni pizzetta e ogni dolce portano con sé l’anima di una terra ricca di passione e autenticità.

È un’esperienza che va oltre il cibo: qui, il pane ha un’anima, il gusto racconta una storia e ogni assaggio è un momento di pura emozione.

Monica Spadafora Shopping Abbigliamento - Il 4 maggio 2018 nasce il sogno di Monica Spadafora: un negozio di abbigliamento in Via Ponsati 33, a Volvera. Non solo moda, ma un luogo di accoglienza, dove ogni capo racconta una storia e ogni cliente si sente speciale.

Sette anni dopo, quel sogno continua a crescere. Tra eleganza e praticità, Monica offre una selezione curata di abiti, accompagnata da sorrisi, consigli e passione. Il suo negozio è più di uno spazio di acquisti—è un angolo di autenticità e condivisione, dove la moda diventa espressione di sé. Sette anni di stile, incontri e sogni che prendono vita ogni giorno.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/15sV2Jb2SY/?mibextid=wwXIfr

Idee per la Testa Salone Parrucchieri in via Ponsati 38 a Volvera, dove La bellezza non è solo apparenza, ma benessere, cura, attenzione utilizzando oli essenziali. Idee per la Testa è molto più di un semplice salone: è un luogo dove ogni cliente è accolto con professionalità, ascolto e dedizione. Irene, insieme alle sue preziose collaboratrici Marzia ed Elena, ha fatto di questo spazio una realtà dove la salute di cute e capelli è al centro di ogni gesto, di ogni consiglio, di ogni trattamento. La competenza è la loro firma: sono qualificate Tricomaster, esperte nell’analisi della cute e del capello, capaci di offrire soluzioni mirate e di aiutare ogni cliente a trovare il proprio equilibrio e la propria bellezza autentica.



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/16Pg3Hwc1p/

In-Fluire di Stefania Cherubini Fiorista e Creatrice di Bellezza con Fiori e Cristalli di Torino in Via Pietrino Belli 48,l’arte di creare bellezza e armonia, dove il profumo dei fiori e la luce dei cristalli parlano al cuore e all’anima, donando energia e benessere.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/p/16VAoQaRjW/

Glamour di Anna Fiorillo Parrucchiera di Volvera di Via Bainotti 6, un luogo che racchiude tutta la sua esperienza, un angolo dove la bellezza prende forma e dove ogni cliente è accolto con professionalità e attenzione.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/share/15Sf1WZMdR/

Il Coffe Bar in Strada provinciale Piossasco di Volvera, bar gestito con passione da mamma e figlie, un angolo dove ogni cliente viene accolto con un sorriso sincero e un gesto di cortesia.

Qui, il caffè non è solo una bevanda, ma un momento da gustare con calma, magari accompagnato da un panino farcito, una piadina croccante, un tramezzino sfizioso, o uno degli aperitivi preparati con cura e dedizione.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/daniela.fabiani.35

Accademia acconciatori Cris di Via Nino Bixio 13 a Orbassano, accreditata dalla Regione Piemonte, l’Accademia offre corsi di qualifica professionale, un primo passo fondamentale per chi desidera intraprendere questo mestiere con competenza e sicurezza. Per chi sogna di aprire la propria attività, il percorso di abilitazione professionale fornisce le conoscenze e le certificazioni necessarie per compiere questo grande passo. E per i professionisti già affermati, corsi di aggiornamento permettono di affinare le tecniche, apprendere nuove tendenze e restare sempre al passo con l’evoluzione del settore.

Pagina Facebook : https://www.facebook.com/corsiacconciaturecris

Grazie anche al sostegno di questi professionisti, il Vata Festival può continuare a diffondere la sua missione: far conoscere persone straordinarie che, attraverso il proprio lavoro, portano benessere fisico e spirituale. Ognuno di loro è un tassello importante di questa edizione, contribuendo a creare un evento che non è solo una celebrazione, ma un’esperienza trasformativa.

L’8 giugno, nel Parco Linneo di Volvera, il festival sarà un’occasione per vivere la bellezza dell’incontro, dell’energia positiva e della creatività.

Grazie anche agli Amici del Vata Festival, questo sogno diventerà realtà.