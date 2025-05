Hashtag moda Labubu: storia e perché tutti pazzi per il trend

I Labubu Charms sono l'esplosivo trend del momento, virali sui social, ricercati e "acquistatissimi" in diverse tipologie. Stiamo parlando di piccoli peluche a forma di mostriciattolo appesi alle borse e non solo.

Non solo un hashtag moda Labubu.

Avvistati ovunque, dai video virali, ai maxischermi pubblicitari in città metropolitane fino alle passerelle urbane: i Labubu sono i nuovi protagonisti del momento.

Questi peluche dalla forma bizzarra e irresistibile, nati in Cina e diventati cult in Corea, stanno conquistando anche l’Occidente, trascinati dall’onda lunga della cultura K-pop e dei TikTok trends.

Che si tratti di una borsa, uno zaino o un outfit casual, aggiungere un Labubu è oggi il modo più diretto per rendere il proprio stile riconoscibile e up-to-date. Non è solo un peluche, ma un vero accessorio di moda, simbolo di un’estetica pop, giovane e ironica. Basta dare uno sguardo agli hashtag moda Labubu per accorgersi che è già un must tra i trend social media.

Non si tratta solo di una tendenza da Gen Z: anche molti millennial e nomi noti come Chiara Ferragni li hanno già eletti a must-have, sfoggiandoli sulle loro it-bag nei post più curati di Instagram. Basta cercare gli ultimi hashtag moda per scoprire che i Labubu spopolano tra i trends online del momento.

Un piccolo elenco delle celebrity che sono state contagiate da questo trend fashion " mostruoso"?

https://www.instagram.com/p/DGylU_4SzPM/?utm_source=ig_web_copy_link

Celebrità che hanno sfoggiato i Labubu

● Lisa (BLACKPINK): La star del K-pop ha dato il via alla mania dei Labubu nel 2024, mostrandoli come accessori sulle sue borse di lusso e condividendo video di unboxing sui social media.

● Rosé (BLACKPINK): Anche la compagna di band di Lisa ha mostrato il suo affetto per i Labubu, pubblicando foto con il peluche sui suoi canali social.

● Rihanna: La cantante e imprenditrice è stata vista con un Labubu rosa attaccato alla sua borsa Louis Vuitton, confermando il peluche come accessorio di tendenza.

● Dua Lipa: La popstar ha sfoggiato vari Labubu, inclusi modelli rosa e grigi, abbinandoli alle sue borse di lusso.

● Kim Kardashian: L'icona della moda è stata avvistata con un Labubu, contribuendo ulteriormente alla popolarità del peluche.

La diffusione dei Labubu tra le celebrità ha alimentato la loro popolarità sui social media, rendendoli protagonisti di numerosi TikTok trends e consolidando la loro posizione come accessorio di moda imprescindibile. L'hashtag #Labubu conta ormai milioni di visualizzazioni, confermando il peluche come uno dei principali trend social media del momento.

Hashtag moda Labubu, tutto quello che c’è da sapere

Non solo un hashtag moda e tik tok trends o oggetti cool delle celebrity: spuntano nei front row della Fashion Week di Parigi, si fanno notare tra le it-bag delle star e rimbalzano da un video all’altro nei TikTok trends più virali.

L’ultima collezione, dal titolo “Big Into Energy”, ha confermato la Labubu-mania a livello globale: da Bangkok a Milano, le persone si sono messe in fila alle prime luci dell’alba pur di accaparrarsi uno di questi pezzi pop diventati cult.

Risultato? Sold out immediati, aste online e un numero sempre crescente di hashtag moda Labubu a certificare l’hype.

Ma da dove arriva questo fenomeno?

L’identità di Labubu ha radici nell’immaginazione di Kasing Lung, artista nato a Hong Kong e cresciuto nei Paesi Bassi.

È stato lui a disegnarne per la prima volta la sagoma oltre dieci anni fa, ispirandosi al folklore nordico fatto di elfi, troll e fate, protagonista dei libri illustrati che sfogliava da bambino per imparare l’olandese.

Inizialmente personaggio secondario della serie The Monsters, Labubu – che in realtà è una femmina – è diventata celebre solo in seguito, quando Pop Mart, colosso dei giocattoli da collezione, ne ha acquistato i diritti trasformandola in una star da vetrina (e da feed).

Dai libri illustrati agli accessori di alta moda

Oggi i Labubu non sono più solo giocattoli: sono accessori alta moda, status symbol ironici e imprevedibili, capaci di reinventare uno stile con un solo dettaglio, questo trend Instagram alle collezioni limited edition – conferma una volta di più quanto l’estetica pop e lo storytelling visivo siano centrali nel mondo marketing, fashion and trend contemporaneo.

Il colpo di genio per questi oggetti di tendenza: le blind box

Un mix perfetto tra nostalgia, sorpresa e desiderio, che ha consacrato i Labubu tra gli accessori di moda più amati e trend fashion più forti del momento.

Oggetti di tendenza come i Labubu hanno conquistato il "popolo" anche grazie a un’idea tanto semplice quanto geniale: il formato “blind box”.

Non sai quale personaggio troverai finché non apri la confezione, proprio come accadeva con i pacchetti di figurine.

Questo meccanismo ha creato un vero e proprio fenomeno tra i collezionisti, disposti ad acquistare intere serie pur di ottenere il proprio preferito o quello mancante.

Labubu trend fashion: L'ascesa dei charm nell'alta moda

I Labubu sono l’ultima incarnazione del trend fashion dei charm da borsa, un fenomeno che da Tokyo a Parigi ha conquistato passerelle e streetstyle. Dai pupazzetti kawaii agli scoubidou di lusso di Miu Miu, oggi gli accessori alta moda si arricchiscono di dettagli giocosi e irriverenti.

Grandi maison come Versace, Fendi e Balenciaga hanno sdoganato l’abbinamento tra borse iconiche e charm stravaganti: più il pezzo è prezioso, più il ciondolo può essere kitsch. Persino una Kelly Hermès oggi sfoggia un Labubu senza vergogna.

E mentre il mercato del resell li fa volare a prezzi folli (fino a 10 volte il valore originale), una cosa è certa: gli accessori che vanno di moda sono quelli che uniscono lusso e ironia.

Perché i Millennial e la Gen Z impazziscono per i Labubu? nostalgia e hype oggetti cool

I Labubu non sono soli—fanno parte di una nuova onda di oggetti cool che sta conquistando i social, affiancati da Sonny Angel, Hacipupu e CryBaby. Per i Millennial, è un tuffo nel passato: ricordano i Peek-a-Pooh degli anni 2000 o il boom di Hello Kitty, e ora rivivono quella stessa magia con un tocco 2024.

La moda ha riscoperto il lato giocoso, trasformando i pupazzetti in must-have da esibire su borse e zaini. Non è solo un accessorio, ma un biglietto d’ingresso in una community globale, tra TikTok trends e post Instagram.

E poi c’è l’hype: code infinite, edizioni limitate e prezzi da resell folli. Perché? Perché oggi "ce l’ho, dunque esisto"—e un Labubu è il modo più trendy per dirlo.





















