Estate in musica: dal Kappa FuturFestival al Sonic Park Stupinigi, tutte le rassegne in città e provincia

Estate in musica: dal Kappa FuturFestival al Sonic Park, tutte le rassegne in programma

Torino quest’estate prende uno dei suoi festival musicali, il TOdays, ma guadagna una novità: Monitor, il festival che si svolgerà in Barriera di Milano e che sarà diretto proprio da Gianluca Gozzi, già fondatore del Todays.

In provincia, addio anche all’Apolide Festival in programma a Ivrea. La rassegna è stata cancellata per i costi troppo elevati, ma mantiene gli eventi off, Apolide Drops.

Restano le altre iniziative estive che da maggio a settembre accompagneranno la bella stagione di chi resta in città.

Ad aprire la stagione è il Jazz is Dead, cui seguono l’Evegreen Fest e il Sonic Park Stupinigi. Tornano anche quest’anno il Ritmika a Moncalieri, il Flowers Festival alla Certosa di Collegno e il Kappa FuturFestival.

Ecco allora tutti gli appuntamenti fino settembre da non perdere e da segnare in agenda

MAGGIO - GIUGNO

Jazz is Dead

CAP1010, Bunker, Cinema Massimo, Planetario di Torino

Festival dedicato all'avanguardia e sperimentazione del jazz.

Dal 30 maggio al 4 luglio



Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese

Festival culturale e musicale nato dalla collaborazione tra le tre terre canavesane.

Da maggio a settembre



GIUGNO - LUGLIO

Evergreen Fest

Parco della Tesoriera di Torino

Rassegna di eventi estivi con molti a ingresso gratuito. Tra gli ospiti: BigMama, Ron, Tormento, Grido,, Vladimir Luxuria, Davide D’urso, The Spell Of Ducks.

Dal 5 giugno al 20 luglio



Hiroshima Mon Amour, Torino

Rassegna estiva nello spazio verde dell'Hiroshima a Mirafiori. Tra gli ospiti Francesco Tricarico, Giulia Mei, Auguri Grenk.

Dal 3 giugno al 30 settembre



Spazio 211, Via Francesco Cigna 211

Concerti, dj set, spettacoli e festival multiculturali nell'area verde di Via Cigna 211. Tra gli ospiti: Bdrmm, Atlante, Tropea, Selton, Sethu e molti altri.

Dal 3 giugno al 28 settembre



Parco della Certosa, Collegno

Festival musicale con molti artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra gli ospiti: Willie Peyote e Anna Castiglia, Eugenio in Via di Gioia, Franco126 con Joan Thiele e Lorenzza, Fabri Fibra.

Dal 25 giugno al 14 luglio



Forte di Exilles - Torino

Festival culturale e musicale che coinvolge tutto il territorio piemontese. Tra gli ospiti: Diodato, Malika Ayane, Calibro 35.

Dal 27 giugno al 31 agosto



LUGLIO - AGOSTO

Sonic Park Stupinig i

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, OGR

Festival musicale dal sapore internazionale. Tra gli ospiti: Tony Effe, Gianna Nannini, Riccardo Muti.

Dal 2 luglio al 18 luglio



Parco Dora, Torino

Un evento di altissimo livello, tra i più importanti e di successo del panorama mondiale della musica elettronica. Tra gli ospiti, Anyma, Peggy Gou, Carl Cox, Meduza.

Dal 4 al 6 luglio



sPAZIO211

Lo spazio alla periferia della città ospiterà concerti con artisti fuori dall’ordinario: Shame, Arooj Aftab, Luvcat, Yin Yin, Rich(ard) Dawson, Gia Ford, Maria Chiara Argirò, The Cherry Pies.

10 e 11 luglio



AGOSTO - SETTEMBRE