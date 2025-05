Ponte del 2 Giugno: sole e caldo a Torino, ma rischio temporali in montagna

L’estate meteorologica parte con il piede giusto a Torino e in Piemonte, ma non senza qualche scossone pomeridiano. Il ponte del 2 giugno si preannuncia in gran parte soleggiato e caldo, con temperature massime vicine ai 28-29 °C, ma l’atmosfera non sarà del tutto stabile, soprattutto sui rilievi alpini.

Andiamo per ordine: la giornata odierna sarà dominata dal sole, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature estive, senza vento o con leggere brezze da est. Le massime si assesteranno attorno ai 28/29 °C, ideale per attività all’aperto.

Sabato 31 maggio

Ancora sole al mattino, ma nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi alpini, dove potrebbero svilupparsi rovesci o temporali isolati, specie nelle aree occidentali. A Torino città il tempo resterà asciutto, ma più variabile. Termiche stazionarie e clima ancora pienamente estivo.

Domenica 1 e lunedì 2 giugno

Prevalenza di sole, ma con cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. I temporali si faranno vedere ancora sui rilievi nelle ore pomeridiane, con la possibilità che qualche fenomeno sconfini sulle zone pedemontane. Lunedì le temperature massime potrebbero subire un leggero calo, mentre le minime resteranno stabili. Attenzione alle raffiche di vento durante i temporali.

Valori nella media

Dopo il ponte, l’aria atlantica porterà un lieve calo delle temperature, riportando i valori in linea con le medie stagionali. Le giornate saranno quindi più fresche, ma con un po’ di instabilità residua, soprattutto in quota.