A Venaus torna l'Alta Felicità: tra gli ospiti Francamente, Johnson Righeira, MondoMarcio

Ritorna a Venaus il Festival Alta Felicità che, dal 25 al 27 luglio, farà vibrare l’intera Valsusa.

Anche per questa edizione 2025, torneranno i concerti, le presentazioni di libri e i dibattiti.

Gli artisti

Nella line up degli artisti che si esibiranno sul palco di Venaus: venerdì 25 luglio The Originals (Africa Unite + Bluebeaters), Casino Royale Post-Nebbia, Francamente, Medusa, Frammenti, Funky Club Orchestra, Tun, Errico Cantamale, Giorgio Nieloud; sabato 26 luglio Bambole di Pezza, Omini, Modena City Ramblers, Espana Circo Este, MondoMarcio, MadBeat, Mistralkizz, Dialcaloiz, Bakir (france); domenica 27 luglio Mellow Mood, The Rumjacks, Punkreas, Johnson Righeira, 4got10, Weekend Cigarettes, Lou Pitakass, Clida Metis + Kelem Dj (from Spazio X).



Gli ospiti

Non solo musica ma anche incontri e dibattiti per l'Alta Felicità che vedrà tra gli altri momenti di confronto con Angelo Tartaglia, Roberto Aprile, Paolo Cacciari, Ilaria Salis e Patrick Zaki.

Evento gratuito

Come da tradizione, l'attività proposta sarà gratuita e accessibile. Per il pernottamento saranno messe a disposizione aree campeggio attrezzate, anch’esse interamente gratuite.

Per info e programma: https://www.altafelicita.org/