Zanzare sotto controllo: l’Ipla incontra i cittadini

Prosegue anche quest’estate a Torino il progetto regionale di lotta alle zanzare, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con Ipla Spa (Istituto per le Piante e l’Ambiente), società partecipata che dal 2007 è incaricata della gestione delle attività di monitoraggio e contenimento delle zanzare in tutto il territorio regionale, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 75/95.

Il secondo incontro informativo aperto alla cittadinanza si terrà lunedì 28 luglio alle 18 presso gli orti di piazza Risorgimento, nel quartiere Campidoglio. Durante l’incontro, la dottoressa Barbara Tanzilli, esperta dell’Ipla, illustrerà buone pratiche e azioni concrete che ogni cittadino può adottare per evitare la formazione di larve di zanzara, riducendone la diffusione in modo sostenibile ed efficace.

Il progetto regionale prevede una strategia integrata di prevenzione, che comprende trattamenti mirati in aree risicole e urbane, oltre a momenti di formazione e informazione, finalizzati a contrastare anche le specie di zanzare potenzialmente portatrici di malattie per l’uomo e per gli animali.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza collettiva e la collaborazione tra cittadini e istituzioni nella lotta alla proliferazione delle zanzare, che rappresenta non solo un fastidio estivo, ma anche un potenziale rischio sanitario.