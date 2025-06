Garantire Sicurezza e Conformità: La Scelta di un Portone Tagliafuoco Scorrevole Certificato

In un mondo sempre più attento a normative di sicurezza e conformità, la scelta di un adeguato portone tagliafuoco scorrevole diventa fondamentale

In particolare, si è profondamente intensificata l'attenzione verso i portoni tagliafuoco con marcatura CE, conformi alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016. Ma cosa significa davvero tutto ciò?

I portoni di questa categoria sono strumenti tecnici specializzati appositamente progettati per compartimentare superfici di grandi dimensioni, molto utili in contesti industriali. Questa specifica caratteristica li rende preziosi alleati nella prevenzione di incidenti.

Ma non anteporre mai soglie di sicurezza a quelle di funzionalità. Esistono infatti modelli di portoni scorrevoli tagliafuoco che possono essere configurati a una o due ante, offrendo quindi una maggiore flessibilità di utilizzo. Inoltre, per garantire un passaggio semplice e sicuro, è possibile inserire una porta pedonale.

Come suggerisce l’estratto fornito, tutti questi portoni sono certificati in base alle normative UNI EN 16034:2014 e 13241:2016 e presentano diverse caratteristiche prestazionali conformi alle normative europee. Questo non è un dettaglio da sottovalutare: essere in linea con le specifiche normative europee significa avere la garanzia di un prodotto che non solo rispetta le linee guida stabilite a livello continentale, ma che è in grado di garantire un altissimo livello di sicurezza.

In questo scenario, la scelta di un portone tagliafuoco scorrevole diventa un investimento consapevole, una decisione che guarda non solo alla salvaguardia del valore economico dei beni custoditi nel proprio edificio industriale, ma anche alla tutela della sicurezza di chi vi lavora.

Oggigiorno, la sicurezza non è più un’opzione, ma una necessità. La scelta di un portone tagliafuoco scorrevole certificato secondo le normative europee diventa, quindi, un passo fondamentale verso la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

















