Sfilata di abiti da sposa in Rsa: un viaggio nei ricordi e nella solidarietà

Abiti da sposa restaurati, modelli che raccontano epoche diverse e una passerella davvero speciale: è quella che sabato 7 giugno animerà la Rsa La Piccola Reggia di Venaria, in provincia di Torino. A promuovere l’iniziativa è Even29, Onlus con sede a Collegno, da oltre dieci anni impegnata a donare una seconda vita agli abiti da cerimonia usati e a offrire un matrimonio da sogno a chi, per ragioni economiche, non potrebbe permetterselo.

Fondata nel 2013, Even29 raccoglie, restaura e riutilizza vestiti da sposa e da sposo donati da privati cittadini, trasformando quelli che spesso sono solo oggetti dimenticati in soffitta in strumenti di rinascita e felicità. Un gesto di solidarietà che racconta anche un nuovo modo di vivere il riuso, l’inclusione e la sostenibilità.

Un evento per celebrare la memoria e la bellezza

La sfilata del 7 giugno – realizzata in collaborazione con la direzione della struttura – vedrà modelle indossare abiti nuziali risalenti agli anni Sessanta e Settanta, in un ideale viaggio nel tempo pensato per gli ospiti della RSA. Ogni sposa sfilerà accompagnata da un anziano residente, che condividerà con il pubblico i ricordi e le emozioni del proprio matrimonio. Un momento di bellezza, emozione e condivisione generazionale.

“Vogliamo offrire non solo un sorriso, ma anche un ponte tra passato e presente – spiegano le volontarie di Even29 –. La moda è un linguaggio della memoria e, in questo caso, anche della solidarietà”.

Appuntamento

📍 RSA La Piccola Reggia – Nuova Assistenza, Venaria

🕓 Sabato 7 giugno, ore 16

Per informazioni:

Even29 Onlus

Via Rubiana 18 – Collegno (To)

📧 info@even29.org |