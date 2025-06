Un cortometraggio per conoscere l'autismo il tour di Davide e Sara nelle scuole di Torino

Giovedì 5 giugno, nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, in via Milano 2 alle 16.00, si terrà la proiezione del cortometraggio “Il mondo di Sara”, che affronta il delicato e importante tema dell’autismo attraverso la vita e le passioni di Sara Morena, una ragazza autistica che attraverso la sua biografia ha deciso di raccontare anche il suo fare parte del cosiddetto spettro autistico.

La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Sara e dal suo amico e collega Davide Pistarino , mentre la regia è del cineasta Davide Medellin. Il cortometraggio verrà introdotto e presentato dal consigliere comunale del Partito Democratico Angelo Catanzaro e subito dopo ci sarà la proiezione del corto. A seguire Sara Morena, Davide Pistarino e Loris Martino dialogheranno sul film e sull’autismo con la possibilità per il pubblico di porre domande.

Il senso di questo video è di favorire l’apertura mentale delle persone verso un tema come l’autismo e anche verso le disabilità intellettive in generale. Fondamentale farlo partendo anche e soprattutto dalle giovani generazioni. Per questo motivo sia Davide Pistarino che Sara Morena stanno intraprendendo una campagna di promozione del corto nelle scuole torinesi.

A maggio ci sono state due proiezioni che si sono tenute presso la scuola superiore Bodoni Paravia e al liceo Altiero Spinelli, dove il cortometraggio ha avuto numerosi riscontri positivi da parte di tutti gli alunni, che si sono rivelati interessati, ponendo numerose domande e aprendosi a un dialogo senza pregiudizi.