Suicidi nelle carceri, Torino ha commemorato chi si è tolto la vita nel 2024

Per l'occasione sono state ricordate le persone detenute, o appartenenti al personale di custodia, che si sono tolte la vita. Nel corso del 2024 sono in tutto 64 le persone che hanno messo fine alla propria vita all'interno degli istituti di detenzione, di cui 58 detenuti e 6 agenti della Polizia penitenziaria.

"I numeri raccontano e urlano in faccia verità scomode, per esempio il tasso di suicidio tra i detenuti è diciotto volte superiore rispetto a chi è libero - ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo -. Intendiamo condividere con la cittadinanza l'estrema preoccupazione che abbiamo sulle carceri italiani, luoghi in cui è sempre più difficile e pericoloso poter lavorare. Questo vuole essere un momento di riflessione ma sopratutto di commemorazione."

"Ad oggi abbiamo 64 persone che si sono tolte la vita, 58 detenuti di cui due a Torino e 6 agenti della Polizia penitenziaria.- ha dichiarato la vicesindaca Michela Favaro- Come città non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo cercando di mettere in campo tutte le attività che la metropoli può offrire per cercare di trovare soluzioni a questi problemi. Dare risposte agli operatori e ai detenuti è una delle nostre principali responsabilità e di compiti"