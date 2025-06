Strade più sicure per tutti: la Circoscrizione 5 approva la mozione “a misura di pedone”

Nel Consiglio di Circoscrizione di ieri, 5 giugno, è stata approvata all'unanimità la mozione "Strade a misura di pedone", prima firmataria Federica Laudisa (Se).

Con questo testo, la Circoscrizione 5 si impegna ad effettuare una valutazione dei rischi delle vie, per identificare i tratti più pericolosi; aprire un dialogo con la Città per definire le misure da adottare per garantire la sicurezza dei pedoni; promuovere iniziative di sensibilizzazione e educazione sulla sicurezza stradale.

"La sicurezza stradale deve essere un impegno prioritario, non possono esserci morti di serie A e morti serie B, come se morire sulla strada fosse una fatalità - dichiara la consigliera Laudisa - è necessario mettere in atto una serie di misure quali illuminazione, strisce pedonali ampie, rialzate e ben visibili, riduzione dei limiti di velocità, che possono azzerare il rischio di mortalità o incidentalità, più alto per i soggetti più fragili (disabili, anziani, bambini) - prosegue la consigliera - L’Unione Europea ha posto l’obiettivo di azzerare il numero di morti sulle strade entro il 2050. Ma questo è un obiettivo che Circoscrizione e Città devono prefiggersi nell’immediato".

"In una Circoscrizione in cui Sinistra Ecologista è all'opposizione, l'approvazione di questo atto all'unanimità è un grande risultato - dichiara Sara Diena, capogruppo Sinistra Ecologista in Comune -. Come Sinistra Ecologista continueremo la nostra battaglia per avere una città a misura di persone".