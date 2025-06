Nel Torinese da mercoledì scoppia l'estate: massime oltre i 35°

Un paio di giorni con temperature nella media, poi da mercoledì nuovo rinforzo dell'alta pressione e caldo estivo fino a fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 9 e domani martedì 10 giugno.

Cielo sereno o poco nuvoloso di giorno, mentre di notte possibili nubi basse soprattutto sulle aree di pianura. Inoltre di giorno anche in assenza di nubi il cielo risulterà caratterizzato da foschia dovuta ai fumi degli incendi in Canada trasportati fino in Europa dalle correnti atlantiche.

Temperature in media ancora oggi, in aumento da domani pomeriggio con massime che passeranno dai 26 °C di oggi ai 28/29°C di domani sulle pianure. Minime domani mattina comprese tra 18 e 19 °C.

Venti generalmente deboli dai settori nordorientali sulle pianure. Domani raffiche occidentali sui crinali alpini.

Da mercoledì 11 giugno.

Aumento della pressione e di conseguenza del caldo e dell'afa con il passare dei giorni. Situazione tipicamente estiva con qualche isolato rovescio o debole temporale sui settori alpini settentrionali in un contesto di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Temperature come detto in aumento e con valori massimi che sfioreranno i 35/36 °C nel fine settimana, mentre le minime risaliranno fino a rimanere diffusamente oltre i 20 °C. Venti assenti o deboli variabili ma in buona parte dai quadranti orientali.

