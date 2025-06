La Circoscrizione 3 chiede sportelli Lis e formazione: “Includere davvero le persone sorde”

La Circoscrizione 3 si mobilita per rendere la città più inclusiva nei confronti delle persone sorde. Lo fa con una mozione approvata all'unanimità il 4 giugno 2025 che chiede l’istituzione di sportelli dedicati in Lingua Italiana dei Segni (Lis) negli uffici pubblici e l’avvio di corsi di formazione per il personale comunale. Ma non solo: l’atto sollecita anche l’inserimento della stessa nelle scuole come strumento educativo e formativo, seguendo modelli virtuosi già attivi in altre regioni italiane.

“Già il consigliere comunale Angelo Catanzaro si era speso per introdurre uno sportello Lis all’anagrafe centrale - ha dichiarato il primo firmatario della mozione, il consigliere del Pd Giuseppe Giove -. Questa proposta riprende e rilancia quel lavoro, portando l’attenzione sul territorio della Circoscrizione 3 e ampliando la richiesta a un vero cambiamento culturale e istituzionale”.

Una proposta che nasce dal territorio

L’iniziativa, discussa anche in una commissione, prende spunto da un progetto di inclusione proposto da un’associazione locale che lavora con le persone sorde. Progetto che ha messo in evidenza criticità ancora molto presenti: barriere comunicative, accesso limitato ai servizi e difficoltà nella partecipazione sociale.

“La tematica era stata affrontata in commissione - ha aggiunto Giove -, dove è emerso con forza quanto ci sia ancora da fare per rendere il nostro quartiere e la città realmente accessibili”. La mozione fa riferimento a normative nazionali come la Legge 18/2009, che riconosce la Lis come lingua ufficiale delle persone sorde, e la Legge 112/2016 (nota come “Dopo di Noi”), che promuove l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

Le richieste alla Città e alla Regione

In particolare, la Circoscrizione 3 chiede l’apertura di sportelli Lis nei propri uffici e negli uffici comunali centrali, con interpreti certificati, la formazione del personale per facilitare l’accesso ai servizi da parte delle persone sorde e un dialogo con la Regione Piemonte, affinché segua l’esempio della Regione Puglia, che ha già introdotto la Lis nelle scuole e nei servizi pubblici.