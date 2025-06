L’attacco inferto dai droni ucraini contro gli aerodromi russi è apparso come un ottimo successo di Kiev, ma sta costando piuttosto caro a Zelensky. Si è trattato della cosiddetta “Operazione Ragnatela”, organizzata dai servizi segreti dello SBU, che rispondono direttamente all’ufficio di presidenza. Quindi è Zelensky che alla fine si prende i meriti e i demeriti, avendo rischiato molto con questo colpo. Come riferisce il sito Strumenti Politici , forse non ne valeva la pena. Zelensky sta infatti subendo critiche sia nel Paese che all’estero. Certo, l’azione ha mostrato punti deboli nella sicurezza russa, ha scosso i vertici del Cremlino, ma si è trattato di un disturbo temporaneo, mentre i danni materiali non sono enormi né irreparabili. Invece Zelensky potrebbe aver imboccato la via di un inasprimento consapevole del conflitto, coi russi che continuano ad avere un vantaggio numerico e tattico da sfruttare in un’offensiva estiva. L’Operazione Ragnatela non li ha portati a chiedere una tregua né a puntare tutto sui negoziati, che procedono parallelamente agli scontri sul campo. E a Mosca non credono sia stata tutta farina del sacco di Kiev, a cui secondo l’ambasciatore russo a Londra avrebbero dato una grossa mano i britannici. Ma nel Regno Unito non sono tutti solidali con Zelensky. Per esempio il barone Campbell-Savours della Camera dei Lord lo ha aspramente criticato, definendo sconsiderate le sue azioni unilaterali e dicendo che ormai è un soggetto fuori controllo. Arrivano critiche dai media della Polonia, dove è stato appena eletto un nuovo presidente che non è filo-ucraino. Infatti Karol Narovwci, che in passato ha fatto dichiarazioni morbide verso la Russia, in campagna elettorale è stato severo col governo di Kiev, cui imputa la volontà di non fare i conti con la realtà dei massacri compiuti dagli ucraini sul popolo polacco nella prima metà del XX secolo.























Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.