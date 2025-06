Alla Crocetta la telecamera anti-auto: ecco come chiedere il modulo d'accesso per i residenti

Buone notizie per i residenti e commercianti che devono accedere alle aree pedonali, con varchi elettronici, con la propria auto: l'accesso sarà infatti gratuito e senza dovere chiedere il rilascio di un permesso.

Come funziona

Da alcuni giorni su Torino Facile è disponibile il modulo con il quale gli aventi diritto possono comunicare le targhe dei mezzi, con i quali entrare all’interno dell’area del Fante, nel cuore della Crocetta. Lo scorso 5 maggio era stata attivata la telecamera di corso Govone per il monitoraggio degli accessi: un passo atteso da tempo per rendere effettivo il divieto ai veicoli già vigente.

Vista la novità legata ai permessi, l'avvio effettivo dei controlli è stato prorogato e scatterà mercoledì 25 giugno: da quel momento in poi, chi entrerà nell’area senza autorizzazione sarà multato.

Le aree pedonali

Il nuovo sistema, che prevede la creazione di una ‘White-List’ per ciascuna area pedonale, sarà utilizzato per il controllo degli accessi anche in quelle di nuova istituzione in via Vibò e in via Di Nanni, Borgo Campidoglio e Monte dei Cappuccini.

La richiesta – il modulo è disponibile cliccando qui - sarà quindi sottoposta al controllo degli uffici per verificare la legittima fruizione, e procedere all’inserimento delle targhe nella ‘White List’.

Per chi avesse già sottoscritto un permesso Lilla per l’accesso all’isola pedonale della Crocetta è previsto un rimborso, secondo modalità che saranno comunicate in seguito. La sperimentazione durerà un anno.