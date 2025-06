Stile e comfort: come vestirsi per le cerimonie estive senza rinunciare all’eleganza

Con l’arrivo dell’estate gli inviti per eventi e cerimonie si moltiplicano. Battesimi, comunioni, eventi mondani e soprattutto matrimoni, riempiono le nostre agende nei fine settimana, e con loro arriva l’inevitabile domanda: “cosa mi metto?”.

Se una volta il look da cerimonia significava rigidità, tacchi vertiginosi e tessuti poco traspiranti, oggi la tendenza si orienta verso un’eleganza più soft che non sacrifica la comodità.

Sì, perché si può essere eleganti, sofisticate e chic anche senza soffrire su un tacco 13 o con un tubino attillato. Non è più necessario scegliere tra bellezza e benessere, soprattutto quando le temperature si alzano e si è costrette a passare molte ore in piedi, tra cerimonie e ricevimenti.

La chiave sta nel trovare il giusto equilibrio tra materiali leggeri, tagli funzionali e dettagli curati: pensiamo ad esempio ad un abito in lino ben rifinito, può essere perfetto per una cerimonia di giorno, così come un completo palazzo in seta per un matrimonio serale e, soprattutto, i piedi ringraziano perché, oggi, i sandali bassi stanno guadagnando sempre più terreno, e non solo tra le invitate più pratiche.

Eleganza di giorno, raffinatezza di sera

Per una cerimonia mattutina, meglio puntare su tonalità chiare e tessuti freschi – ma se è un matrimonio evita il colore bianco-. I materiali giusti per rimanere leggere sono il cotone, il lino e la viscosa perfetti se dai colori cipria, salvia o carta da zucchero che donano luce all’incarnato.

Ci sono stili che non passano mai di moda: in questo caso gli abiti midi con taglio impero o i coordinati top e gonna longuette, sono soluzioni passe-partout, che funzionano in chiesa come in una cerimonia all’aperto.

Di sera, invece, si può osare un po’ di più come con un abito lungo in seta o raso, magari con spalline sottili o schiena scoperta, è la scelta ideale per un ricevimento elegante.

Ma anche qui il consiglio resta lo stesso: non lasciarti condizionare dalla tradizione dei tacchi alti, perché ad oggi anche una scarpa comoda, bassa ma raffinata, è sinonimo di eleganza: non è solo una salvezza per la tua postura, ma può essere anche un dettaglio di stile.







Quando la location si fa insolita, è il momento di lasciarsi ispirare

Sempre più coppie scelgono di celebrare le nozze in contesti originali: sulla spiaggia, in un giardino tra gli ulivi, su una terrazza vista mare o perfino su un battello lungo il fiume. In questi casi il dress code si adatta alla natura del luogo e l’eleganza si fa più fluida, quasi bohémien.

Un abito lungo in chiffon, morbido e leggero, che danza con il vento e non stringe in vita, è perfetto per una cerimonia sul mare o su un prato, ma l’elemento che fa davvero la differenza è la scelta delle calzature. Dimentica i tacchi a spillo che affondano nella sabbia o nel terreno: i sandali bassi possono essere la soluzione perfetta per restare comoda senza perdere un grammo di charme.

Modelli con cinturino alla caviglia, inserti gioiello o finiture metalliche possono illuminare anche il più semplice degli outfit e rendere il passo sicuro e raffinato: scopri la collezione perfetta per queste occasioni su Mimmù, qui la comodità incontra davvero il gusto, con sandali pensati per essere portati tutto il giorno senza compromessi.

La moda (finalmente) ascolta le donne

C’è qualcosa di liberatorio nella possibilità di vivere una cerimonia senza sentirsi costrette in abiti che non rappresentano davvero chi siamo. Le donne oggi chiedono abiti che seguano i movimenti, scarpe che non puniscano, tessuti che rispettino la pelle e il clima, così il comfort non è più visto come una rinuncia, ma come una scelta consapevole.

Anche le grandi firme lo hanno capito, proponendo linee sempre più attente alla vestibilità, ai tagli rilassati ma non trasandati e a una palette di colori che si adatta al giorno e alla sera , ai contesti urbani o a quelli più rustici. Il risultato è una moda cerimoniale più democratica e accessibile.

Essere eleganti significa sentirsi a proprio agio e oggi, fortunatamente, è possibile.











