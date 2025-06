7° Gran Premio Città di Carignano per Formula a Pedali

Preparati a un week end di sport e divertimento senza precedenti! La cittadina di Carignano si veste a festa per il “7° Gran Premio Città di Carignano”, un evento che promette emozioni, novità e spettacolo, tutto all'insegna della sostenibilità!

Un'occasione imperdibile per promuovere uno stile di vita attivo e consapevole verso l'ambiente. La "Formula a Pedali" non è solo un gioco, ma anche un modo per sensibilizzare sulla riduzione dell'inquinamento e sull'importanza della sostenibilità

La manifestazione si svolgerà nella storica piazza Carlo Alberto, animata da sfide avvincenti tra equipaggi di piloti maschili e femminili, che si daranno battaglia alla guida di innovativi veicoli a propulsione umana. La gara, in programma domenica 15 giugno alle ore 16:30, si snoderà attraverso le vivaci vie della città, offrendo uno spettacolo coinvolgente per tutti gli spettatori.

Non perdere l’occasione di assistere all’attesissima presentazione dei team partecipanti, che si terrà sabato 14 giugno alle 21:30 nella zona box di piazza Carlo Alberto. Sarà una serata ricca di sorprese: potrai gustare deliziosi piatti nell’area food e drink, ballare al ritmo dei DJ locali e lasciarti incantare dalla sfilata di moda estate/mare, il tutto presentato da Marco Fedele.

Nata nel 1987 da un gruppo di amici appassionati, la Formula Pedali ha saputo rinnovarsi e tornare in vita nel 2010, grazie alla BP Promotion, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della sostenibilità. Dal 2024 la gestione della Formula Pedali è passata al Comitato Manifestazioni di Carignano che contribuisce alla realizzazione dell’evento in modo sempre più puntuale ed entusiasmante. La gara di Formula Pedali, che riprende le modalità dei Gran Premi di Formula Uno, con prove libere e cronometrate per la griglia di partenza, si svolge su un circuito cittadino lungo tra i 700 ed i 1000 metri che è studiato per garantire adrenalina e divertimento per tutti, grazie al supporto di oltre 180 membri dei team e della stampa locale.

Unisciti a noi per vivere insieme un momento unico, fatto di sport, amicizia e sostenibilità. Il Comitato Manifestazioni di Carignano e la Formula a Pedali ti aspettano numerosi per un weekend indimenticabile!

Ingresso libero!

Per ulteriori informazioni:

E-mail: comitatomanifestazio@libero.it

Cell : 335 6831802

Vi aspettiamo!

Programma del 7° Gran Premio Città di Carignano per Formula a Pedali

Sabato 14 Giugno

Ore 19:30 - Apertura area food e drink a cura del Comitato Manifestazioni e Birra Civico 4

Ore 21:30 - Presentazione dei team partecipanti Presenta : Marco Fedele

Ore 22:00 - Sfilata di Moda/Mare a cura del Centro Estetico di Carmen-Mary-Dany

Ore 22:45 - Serata DJ con Riky Calle

Ingresso libero!

Domenica 15 Giugno

Ore 7:00 - Tracciatura percorso

Ore 9:00 - Inizio prove libere

Ore 11:00 - Verifiche tecniche e sportive

Ore 12:00 - Prove cronometrate per formazione della griglia di partenza

Ore 14:30 - Giri in bicicletta per bambini

Ore 15:30 - Gran Premio per bambini in bicicletta

Ore 16.00 - Sfilata delle Numerine e schieramento delle Formula a Pedali

Ore 16:30 - Inizio del 7° Gran Premio Città di Carignano

Ore 18:00 - Podio premiazioni

Ore 18:45 - Chiusura manifestazione

Ingresso libero!

Durante tutta la domenica sarà attivo il punto ristoro Food&Drink in piazza Carlo Alberto. L’apertura e la chiusura del circuito saranno segnalate dal passaggio della Safety Car messa a disposizione dalla “CEREALCERETTO” .