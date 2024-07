Procedono senza intoppi i lavori nei mercati rionali torinesi: “Stiamo rispettando i programmi”

“Vogliamo migliorare sia la qualità del servizio che mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi”: è una vera e propria dichiarazione di intenti quella lanciata dall'assessore al commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino durante il punto della situazione sui lavori in via di completamento sui mercati rionali della città.

Lo stato dell'arte degli interventi

L'assessore, supportato dai funzionari degli uffici dedicati, ha illustrato lo “stato dell'arte” degli interventi fornendo un quadro della situazione sia sotto il punto di vista strutturale che quello collaterale riguardante gli eventi. I mercati interessati dai cantieri sono 11, alcuni finanziati dal programma Pinqua ed altri con fondi Pnrr: si tratta di Porta Palazzo, Racconigi, Brunelleschi, Porpora, Guala, Pavese, Madama Cristina, Nitti, Don Grioli, Baltimora e Sebastopoli: “Il cronoprogramma - ha sottolineato Chiavarino – è sostanzialmente rispettato, tranne che per pochi dettagli. Grazie a circa 11 milioni di euro di risorse vogliamo connotare i mercati come luogo di promozione del commercio ripristinando la loro immagine urbana originaria in sintonie con politiche sostenibili della Città”.

Gli eventi

Ai lavori più generali si affianca una politica promozionale che ruota soprattutto intorno agli eventi. Nel corso dell'anno, infatti, ai 32 mercati rionali si sono aggiunte 442 iniziative realizzate dai produttori agricoli in 17 location sparse su tutto il territorio cittadino e 147 mercati tematici extra alimentari. In totale, quindi, si sono contati 589 appuntamenti sparsi in 31 luoghi: “Si tratta - ha proseguito – di un ottimo numero, anche perché siamo riusciti ad uscire dalle zone centrali o semi-centrali per allargarci in quartieri come Barriera di Milano, Lucento, Vallette, Mirafiori Sud, Lingotto e la collina”.

Il rapporto con i mercati

Alla base di tutto c'è la collaborazione con i rappresentanti dei vari mercati: “Abbiamo rispettato – ha ancora aggiunto – le tempistiche individuate per la rielezione delle Commissioni: con loro c'è un rapporto sinergico costante, che funziona anche grazie alla disponibilità degli uffici. Lo stesso lavoro viene fatto con le Commissioni Tecniche, di cui fanno parte anche le Circoscrizioni e la Polizia Municipale, che anticipano le decisioni della Giunta e del Consiglio Comunale”.

Altri interventi

Chiavarino, infine, si è soffermato su alcune situazioni specifiche tra cui quella dei mercati “Verbene” alle Vallette “V Alimentare” a Porta Palazzo, con i concessionari sgravati della loro gestione straordinaria. Altre 2 riguardano il nuovo parcheggio sotterraneo di piazza Bengasi, che avrà 639 posti auto per 33 milioni di euro coperti dal Ministero, e la piantumazione di 103 nuovi alberi.